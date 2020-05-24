Bloomberg рассказал о работе аналитиков из "Сколково", спрогнозировавших "драматическое падение" экономики РФ. России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".

Общество Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная. 304

Политика Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России. 10K

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 14

Футбол ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА Напомним, после 22 туров российской Премьер-лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирного зачета, записав в свой актив 36 очков. 2

Общество Минюст пересмотрел взгляды на «Помощника Москвы» В апреле 2020 года Минюст предложил обозначить в новом КоАП правило, согласно которому автоматическая фиксация нарушений применяется только без «непосредственного воздействия человека» на «техническое устройство». 1

Экономика «Интер РАО» - самая недооцененная компания в электроэнергетике "Интер РАО" представила результаты по МСФО за 1 квартал 2020 года, денежная подушка продолжает увеличиваться.

Общество Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений Следующим этапом снятия ограничений в Москве станет открытие непродовольственной торговли, а затем сферы бытовых услуг. 1K

Экономика Особую экономическую зону «Кулибин» создали в Дзержинске Особую экономическую зону (ОЭЗ) типа «Кулибин» создали в Дзержинске, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Экономика Киеву придется выполнить ряд условий, чтобы получить подачку от МВФ Международный валютный фонд поставил Украине новые условия для получения второго и последующих траншей.

Экономика Банки выступили против ограничения эквайринговых комиссий Москва, 25 мая 2020, 10:30 — REGNUM Российские банки считают нецелесообразным дальнейшее ограничение эквайринговых комиссиий, поскольку это может привести к необходимости субсидий для эквайрингового бизнеса и забрать финановые средства из других ключевых отраслей. 11

Шоу-бизнес Пригожин ответил на критику Шнурова Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее. 1,2K

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 1,6K

Авто Lada Vesta получит «Яндекс.Авто» Новая мультимедийная система с «Яндекс.Авто», ставшая главной «фишкой» недавно представленной LADA XRay Cross Instinct, может появиться и у LADA Vesta. 1

Политика Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции. 898

Происшествия Названа возможная причина перестрелки на юге Москвы Перестрелка на юге Москве произошла в результате конфликта между двумя фирмами, оказывающими услуги в ритуальной сфере. 4

Здоровье Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.

Общество Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. 108

Футбол Бенитес заинтересован в возвращении в «Ньюкасл» По информации Telegraph, 60-летний испанец уже планирует свое возвращение в Англию вместе с Джоном Стоунзом и Россом Баркли, которые значатся в списке желаемых трансферов специалиста.

Энергетика Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет. 23