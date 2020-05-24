Экономика

Piter.tvPiter.tvРоссии предсказали сильнейший кризис за десятилетие

Bloomberg рассказал о работе аналитиков из "Сколково", спрогнозировавших "драматическое падение" экономики РФ. России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".
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Bloomberg: России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

Shraibikus News06:50

Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации

Profinance.ruвчера в 11:35

России грозит сильнейший экономический кризис

Рамблер06:25

России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

Piter.tv06:15

России пророчат сильнейший кризис за 10 лет

Национальная служба новостей06:11

России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

Lenta.ru05:48

Россию предупредили о рисках сильнейшего кризиса за десятилетие

Росбалт06:39
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Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
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Политика

Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях

Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России.
Вести.Ru 23 мая в 23:44
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Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Трое жителей Екатеринбурга обвинены в надругательствах над детьми

REGNUM 00:37
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Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус

Lenta.ru 06:10
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Общество

В Тульской области еще 111 жителей заразились коронавирусом

Региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:44
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Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
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Фигурное катание

Загитова признана олимпийской иконой стиля

Piter.tv 03:01
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Футбол

ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА

Напомним, после 22 туров российской Премьер-лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирного зачета, записав в свой актив 36 очков.
Vprognoze.ru 06:58
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Общество

Минюст пересмотрел взгляды на «Помощника Москвы»

В апреле 2020 года Минюст предложил обозначить в новом КоАП правило, согласно которому автоматическая фиксация нарушений применяется только без «непосредственного воздействия человека» на «техническое устройство».
Коммерсантъ вчера в 17:52
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Экономика

«Интер РАО» - самая недооцененная компания в электроэнергетике

"Интер РАО" представила результаты по МСФО за 1 квартал 2020 года, денежная подушка продолжает увеличиваться.
Finam.Ru 03:15
Общество

Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений

Следующим этапом снятия ограничений в Москве станет открытие непродовольственной торговли, а затем сферы бытовых услуг.
Lenta.ru вчера в 20:30
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Экономика

Особую экономическую зону «Кулибин» создали в Дзержинске

Особую экономическую зону (ОЭЗ) типа «Кулибин» создали в Дзержинске, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Время Н 06:53
Экономика

Киеву придется выполнить ряд условий, чтобы получить подачку от МВФ

Международный валютный фонд поставил Украине новые условия для получения второго и последующих траншей.
Новостной фронт 04:30
Происшествия

В Псковской области пропала трехлетняя девочка

Газета.Ru вчера в 09:38
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Экономика

Банки выступили против ограничения эквайринговых комиссий

Москва, 25 мая 2020, 10:30 — REGNUM Российские банки считают нецелесообразным дальнейшее ограничение эквайринговых комиссиий, поскольку это может привести к необходимости субсидий для эквайрингового бизнеса и забрать финановые средства из других ключевых отраслей.
REGNUM 03:30
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Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

RT на русском вчера в 10:16
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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Авто

Lada Vesta получит «Яндекс.Авто»

Новая мультимедийная система с «Яндекс.Авто», ставшая главной «фишкой» недавно представленной LADA XRay Cross Instinct, может появиться и у LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 08:31
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Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
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Происшествия

Названа возможная причина перестрелки на юге Москвы

Перестрелка на юге Москве произошла в результате конфликта между двумя фирмами, оказывающими услуги в ритуальной сфере.
Известия 06:44
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Здоровье

Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных

В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
Армия и оружие

Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

Lenta.ru 04:20
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Общество

Губернатор НСО Травников попросил полицию пресекать массовые вечеринки

АиФ Новосибирск 00:42
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Общество

Срок начисления надбавки к пенсии могут снизить на пять лет

Вести.Ru 06:15
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Общество

Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:41
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Футбол

Бенитес заинтересован в возвращении в «Ньюкасл»

По информации Telegraph, 60-летний испанец уже планирует свое возвращение в Англию вместе с Джоном Стоунзом и Россом Баркли, которые значатся в списке желаемых трансферов специалиста.
Советский спорт 04:15
Энергетика

Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся

Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет.
Российская газета вчера в 22:11
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Интернет

Google изменит жизни миллионов пользователей Android

Похоже, что компания Google готовит обновление RCS, которое принесет пользу миллионам пользователей по всему миру.
МИТ 06:39
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