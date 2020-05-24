Экономика
ГородовойРоссии предсказали сильнейший за десятилетие кризис
В ближайшие годы Россию может настигнуть сильнейший за последнее десятилетие экономический кризис. Такой прогноз озвучило издание Bloomberg, ссылаясь на результаты исследования аналитиков энергетического центра «Сколково».
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Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации
Profinance.ruвчера в 11:35
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Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
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Путин назначил спецпредставителя по развитию отношений с Сирией
Президент России Владимир Путин назначил посла РФ в Сирии Александра Ефимова специальным представителем президента по развитию отношений с САР, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Количество зараженных в Ульяновской области коронавирусом перевалило за 2 тысячи. Заболеваемость возросла еще на 6 %
Положительным оказался тест на коронавирус 372 ульяновцев старше 65 лет (18,14% всех случаев заражения).
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Lenta.ru 09:22
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Названы три симптома сердечного приступа
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Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью
Пятилетнюю девочку, которая всю жизнь прожила в московской клинике «Мать и дитя», забрали новые родители.
Lenta.ru 00:20
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Газета.Ru 04:37
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Венецианский кинофестиваль состоится в срок
REGNUM 07:42
Экономика
ФАС оспорила сделку ЛУКОЙЛа по продаже алмазной компании за $1,45 млрд
Претензии к сумме сделки ЦБ в процессе санации банка "Открытие" выявил, что сумма сделки по покупке алмазного актива ЛУКОЙЛа ($1,45 млрд) более чем в два раза превысила стоимость предприятия, указывает ФАС.
РБК 09:28
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Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера.
Российская газета 08:22
Экономика
Путин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор
Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.
Российская газета 06:42
Общество
Испания отменила карантинные меры для туристов
Правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
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Кравцов: выпускники школ этого года смогут получить золотые медали
"К 15 июня вы сможете получить школьные аттестаты, и мы обязательно сохраним возможность всем, кто это заслужил своими знаниями, получить аттестаты с отличием, золотые медали, которые так ценны в традициях отечественной школы", – рассказал Кравцов, обращаясь с поздравлением к выпускникам в рамках онлайн-марафона "Последний звонок - 2020".
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Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии.
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Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Музыка
Группа ABBA может в 2020 году выпустить новые песни
В 2018 году музыканты собрались в студии и решили выпустить новые песни к Рождеству. Но композиции так и не были представлены публике.
REGNUM 07:11
Происшествия
В Волгограде задержали зампрокурора
Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:26
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
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Общество
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Общество
ФСИН назвала число заразившихся коронавирусом в России заключенных
14 мая ведомство сообщало, что инфекцию лабораторно подтвердили у 617 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 145 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
РБК 09:13
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Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах
Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM 10:11
Наука
Геологи научились контролировать опасные вулканы с помощью дронов
Ученые из Потсдамского центра наук о Земле имени Гельмгольца (GFZ) разработали новый метод оценки динамики опасных вулканов с помощью оптических и тепловизионных камер, установленных на беспилотные летательные аппараты.
РИА Новости 05:04
Экономика
ФАС выступила против сенаторских поправок в закон о госзакупках
Поправки предлагают наделить государственного и муниципального заказчика с 1 июля 2020 года по 1 июля 2022 года правом заключать контракт с организацией из реестра оборонно-промышленного комплекса (ОПК) как с единственным поставщиком.
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Дибров сдержал данное Малышевой обещание
ТК Звезда 09:43