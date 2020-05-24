с чего всё началось

Bloomberg рассказал о работе аналитиков из "Сколково", спрогнозировавших "драматическое падение" экономики РФ. России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 650

Здоровье В Бурятии за сутки выявили 45 случаев коронавируса За сутки в Бурятии зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных с начала пандемии составило 1254 человека, сообщает пресс-служба правительства республики. 93

Кино Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2» Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME. 8

Здоровье 111 человек заразились коронавирусом в алтайском больнице В Алтайской краевой клинической больнице скорой медицинской помощи (БСМП), которая является старейшим лечебным учреждением региона, уже подтверждено 111 случаев коронавируса у пациентов и медицинского персонала. 2

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2 Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая. 1K

Армия и оружие В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения В России начали строительство опытного образца «стелс» бомбардировщика шестого поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Экономика Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. 526

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 1,3K

Политика Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций. 119

Общество Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области превысило 1 тыс По данным регионального оперативного штаба, на пятницу в Иркутской области было подтверждено 958 случаев заражения новым коронавирусом, прирост за сутки составил 95 человек. 29

Армия и оружие «Сармат» могут поставить на боевое дежурство «сырым» «Сармат» должен сменить на «боевом посту» МБР «Воевода», которую на Западе прозвали «Сатаной» из-за гарантированного прорыва любой из существующих систем ПРО, а также уникальной дальности полета и мощности боевых блоков ракеты. 2

Здоровье В Забайкальском крае заболеваемость коронавирусом растет По информации главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапа, в регионе фиксируется положительная динамика заболеваемости. 10

Футбол «Локомотив» понятен: как изменится московский клуб летом Грядущим летом столичный «Локомотив» ждут серьезные изменения. С 1 июня у клуба новый тренер — сербский специалист Марко Николич.

Энергетика Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов. 114

Происшествия Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта. 6

Армия и оружие Источник рассказал об испытаниях первого носителя «Посейдонов» Испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 09852 "Белгород", которая станет первым опытным носителем подводных беспилотных аппаратов "Посейдон", продлятся еще полтора года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. 1