Экономика
Piter.tvРоссии предсказали сильнейший кризис за десятилетие
Bloomberg рассказал о работе аналитиков из "Сколково", спрогнозировавших "драматическое падение" экономики РФ. России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".
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с чего всё началось
Российскую экономику ожидает сильнейший за последние десять лет кризис из-за упадка в связи с пандемией коронавируса нового типа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра "Сколково".Газета.Ru15:52
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Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
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За сутки в Бурятии зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных с начала пандемии составило 1254 человека, сообщает пресс-служба правительства республики.
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ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
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На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
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REGNUM 03:49
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В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения
В России начали строительство опытного образца «стелс» бомбардировщика шестого поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
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Губернатор региона Олег Кожемяко отметил, что Приморье переходит к первому этапу снятия ограничений.
Газета.Ru 22:24
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Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
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Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Кабмин не поддержал идею снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Правительство России не поддержало законопроект о снижении возраста для начисления надбавки к пенсии, который ранее был внесён в Госдуму.
RT на русском 12:45
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
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По данным регионального оперативного штаба, на пятницу в Иркутской области было подтверждено 958 случаев заражения новым коронавирусом, прирост за сутки составил 95 человек.
ТАСС 23 мая в 00:47
Армия и оружие
Экс-депутат Рады предложил захватить Кубань, уничтожив Украину
Кривецкий предложил разговаривать с Россией с позиции силы, даже если придется «взорвать» Украину.
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США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии
The GEEK 12:43
Армия и оружие
«Сармат» могут поставить на боевое дежурство «сырым»
«Сармат» должен сменить на «боевом посту» МБР «Воевода», которую на Западе прозвали «Сатаной» из-за гарантированного прорыва любой из существующих систем ПРО, а также уникальной дальности полета и мощности боевых блоков ракеты.
Свободная Пресса 07:23
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Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
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В Забайкальском крае заболеваемость коронавирусом растет
По информации главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапа, в регионе фиксируется положительная динамика заболеваемости.
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Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
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Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
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Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
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Власти Германии одобрили пакет помощи для Lufthansa на €9 млрд
Фонд стабилизации экономики (WSF) правительства Германии одобрил пакет помощи для авиакомпании Lufthansa объемом €9 млрд.
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Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии
Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
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Армия и оружие
Источник рассказал об испытаниях первого носителя «Посейдонов»
Испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 09852 "Белгород", которая станет первым опытным носителем подводных беспилотных аппаратов "Посейдон", продлятся еще полтора года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
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На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
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Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09