с чего всё началось

Bloomberg рассказал о работе аналитиков из "Сколково", спрогнозировавших "драматическое падение" экономики РФ. России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".

Авто Купе Saleen из фильма «Трансформеры» появилось в продаже Всего Saleen разработали 2 таких авто, и данный экземпляр принимал участие в мероприятиях для прессы на восточном побережье Америки.

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 611

Происшествия Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта. 6

Общество В МГУ отреагировали на скандал с домогательствами преподавателей к студентам Ранее в министерстве науки и высшего образования заявили, что тесные отношения между студентами и преподавателями недопустимы и выходят за рамки академической этики, а также вредят качеству образования, портят репутацию учебного заведения и всей системы образования.

Общество В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб. 180

Общество Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации. 187

Футбол Глава Федерации футбола Гаити обвиняется в изнасиловании футболисток ФИФА сообщила об отстранении на 90 дней президента Федерации футбола Гаити Ива Жан-Барта от любой деятельности, связанной с футболом, в связи с открытым расследованием против него.

Общество «Тыгын» Дархан накормит Ил Тумэн и его гостей «Служба общественного питания Тыгын Дархан» выиграла конкурс, объявленный аппаратом Государственного Собрания (Ил Тумэн) на организацию, обслуживание и обеспечение питанием.

Космос Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая. 12

Общество Организованный детский отдых будет очень ограниченным Организованный детский отдых будет очень ограниченным Угроза распространения COVID-19 может привести к закрытию негосударственных детских лагерей, на долю которых приходится почти треть этого рынка.

Культура Джин и Чонгук рассказали о своих ролях в клипе Шуги Звезды группы BTS Чонгук (Jungkook) и Джин (Jin) появились в новом музыкальном клипе Шуги (Suga).

Общество Президента Австрии застали за нарушением режима ночной изоляции Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с супругой были замечены после полуночи в ресторане в Вене, который должен был закрыться в 23:00 согласно ограничениям, введенным в стране в связи с эпидемией коронавируса. 19

Экономика Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния. 11

Космос Virgin Orbit провела испытания системы воздушного запуска ракеты Работы по демонстрации системы запуска ракеты LauncherOne провела американская компания Virgin Orbit 25 мая, сообщает пресс-служба компании в своем Twitter.

Армия и оружие Минобороны получит два спутника связи «Меридиан-М» Заказ на изготовление двух космических спутников связи «Меридиан-М» согласовали представители министерства обороны России и руководство предприятия «Информационные спутниковые системы имени Решетнева», входящего в госкорпорацию «Роскосмос», 26 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиационно-космической отрасли.

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 1,3K

Общество Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ Рособрнадзор объявил остальные даты проведения ЕГЭ: 6 и 7 июля — по русскому языку; 10 июля — по профильной математике; 13 июля — по физике и истории; 16 июля — по химии и обществознанию; 20 июля — по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам; 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам. 8

Происшествия Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания. 178