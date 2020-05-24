Экономика
Piter.tvРоссии предсказали сильнейший кризис за десятилетие
Bloomberg рассказал о работе аналитиков из "Сколково", спрогнозировавших "драматическое падение" экономики РФ. России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".
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с чего всё началось
Российскую экономику ожидает сильнейший за последние десять лет кризис из-за упадка в связи с пандемией коронавируса нового типа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра "Сколково".Газета.Ru15:52
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Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации
Profinance.ruвчера в 11:35
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Политика
Небензя обвинил США в создании протектората из Украины
США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
Происшествия
Грузинский теннисист Басилашвили будет отпущен под залог
Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения в отношении теннисиста Николоза Басилашвили, обвиняемого в насилии над бывшей женой, выплату залога в размере 100 тыс. лари ($ 31,5 тыс.).
Чемпионат вчера в 15:23
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
Общество
Рособрнадзор разместил расписание ЕГЭ
«6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам», – сообщается пресс-службой ведомства.
Наша версия 14:00
Здоровье
Врач Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы
Российский доктор и телеведущий Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:17
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
Газета.Ru 14:51
Армия и оружие
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», – сообщает ПолитРоссия со ссылкой на китайское издание Sohu.
Южный Федеральный вчера в 21:24
Киберспорт
Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей
Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru 05:45
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com 14:46
Происшествия
За злоупотребления из МВД уволены два генерала
По отрицательным мотивам уволены из МВД России два замначальника следственного департамента, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков.
Вести.Ru 09:30
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
Политика
МИД России призывает отказаться от поездок за рубеж
Министерство иностранных дел России призывает граждан страны отказаться от зарубежных поездок в условиях опасности распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 12:43
Единоборства
Тренера Исмаилова подозревают в организации убийства
35-летний Осия является личным тренером российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, который в предстоящем бою должен сразиться с Александром Емельяненко.
ProstoProSport 16:45
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Происшествия
Возгорание на территории ТЭЦ на юге Москвы ликвидировано
Пожар на территории ТЭЦ-26 в столичном районе Бирюлево Западное ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Мосэнерго».
Агентство Москва 16:11
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 06:48
Авто
В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06
Общество
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:47
Космос
Астрономы нашли кольцеобразную галактику в ранней Вселенной
В некоторых исследованиях (1, 2) на основе наблюдательной выборки и теоретических соображений анализируется частота образования коллизионных кольцеобразных галактик в зависимости от космической эпохи — это важно как для определения наилучшей области поиска объектов, так и для описания процесса эволюции Вселенной в целом.
N+1 11:00
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Политика
Путин утвердил повышение предельного возраста ректоров до 70 лет
Поправки в Трудовой кодекс позволяют увеличить предельный возраст для ректоров с 65 лет до 70 лет без права продления, установить ограничение - не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных вузов и научных организаций на срок не более пяти лет.
Российская газета 07:43
Армия и оружие
В США рассказали о возрождении Россией машины времён холодной войны
Американское издание «The National Interest» сообщает, что Россия планирует возродить машины времен холодной войны в обновленном виде.
Военное дело 23 мая в 10:48
Общество
Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет
Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре.
REGNUM 01:48
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Финансы
Центробанк КНР ослабил курс юаня до минимума с февраля 2008 года
Пекин, 25 мая 2020, 09:52 — REGNUM Курс национальной валюты КНР понижен Народным банком Китая до 7,1209 за американский доллар 25 мая.
REGNUM 02:52
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2.
CyberSport.ru 14:55