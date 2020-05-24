с чего всё началось

Bloomberg рассказал о работе аналитиков из "Сколково", спрогнозировавших "драматическое падение" экономики РФ. России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".

Происшествия Грузинский теннисист Басилашвили будет отпущен под залог Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения в отношении теннисиста Николоза Басилашвили, обвиняемого в насилии над бывшей женой, выплату залога в размере 100 тыс. лари ($ 31,5 тыс.). 4

Экономика Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения. 899

Общество Рособрнадзор разместил расписание ЕГЭ «6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам», – сообщается пресс-службой ведомства. 7

Футбол Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".

Происшествия За злоупотребления из МВД уволены два генерала По отрицательным мотивам уволены из МВД России два замначальника следственного департамента, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков. 86

Авто Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера. 330

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2 Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая. 1K

Политика МИД России призывает отказаться от поездок за рубеж Министерство иностранных дел России призывает граждан страны отказаться от зарубежных поездок в условиях опасности распространения коронавируса нового типа. 111

Единоборства Тренера Исмаилова подозревают в организации убийства 35-летний Осия является личным тренером российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, который в предстоящем бою должен сразиться с Александром Емельяненко.

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 60

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова. 12

Авто В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем 140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч. 35

Общество В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб. 170

Космос Астрономы нашли кольцеобразную галактику в ранней Вселенной В некоторых исследованиях (1, 2) на основе наблюдательной выборки и теоретических соображений анализируется частота образования коллизионных кольцеобразных галактик в зависимости от космической эпохи — это важно как для определения наилучшей области поиска объектов, так и для описания процесса эволюции Вселенной в целом.

Политика Путин утвердил повышение предельного возраста ректоров до 70 лет Поправки в Трудовой кодекс позволяют увеличить предельный возраст для ректоров с 65 лет до 70 лет без права продления, установить ограничение - не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных вузов и научных организаций на срок не более пяти лет. 104

Общество Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре. 141

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 586