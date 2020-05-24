Экономика

Piter.tvPiter.tvРоссии предсказали сильнейший кризис за десятилетие

Bloomberg рассказал о работе аналитиков из "Сколково", спрогнозировавших "драматическое падение" экономики РФ. России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

России предсказали тяжелейший кризис с «драматическим» падением доходов

Московский Комсомолец07:14

Россию предупредили о рисках сильнейшего кризиса за десятилетие

Росбалт06:39

России грозит сильнейший экономический кризис

Рамблер06:25

России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

Piter.tv06:15

России пророчат сильнейший кризис за 10 лет

Национальная служба новостей06:11

России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

Lenta.ru05:48

Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации

Profinance.ruвчера в 11:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
11
Происшествия

Дагестанского чиновника обвинили во взятке экс-главе УФАС

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора государственного казенного учреждения "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева за взятку экс-руководителю УФАС Дагестана Кубасаю Кубасаеву, сообщает ведомство.
РИА Новости 03:39
8
Общество

Одиннадцатиклассники могут написать итоговое сочинение 8 июня

Одиннадцатиклассники могут написать итоговое сочинение 8 июня в тех регионах, где экзамен не состоялся 25 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 07:28
Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
216
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 07:12
7
Армия и оружие

Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс

Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
8
Общество

Минюст пересмотрел взгляды на «Помощника Москвы»

В апреле 2020 года Минюст предложил обозначить в новом КоАП правило, согласно которому автоматическая фиксация нарушений применяется только без «непосредственного воздействия человека» на «техническое устройство».
Коммерсантъ вчера в 17:52
3
Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
1,2K
Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
4
Общество

В Госдуме оценили идею снижения пенсионного возраста

В Госдуме оценили предложение снизить пенсионный возраст в России.
Пятый канал 23 мая в 23:03
1,5K
Общество

В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского

Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
70
Армия и оружие

В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири

Рамблер 03:52
22
Здоровье

Глава Минздрава заявил о завершении выплат медикам за апрель

Компенсации за апрель медикам, которые работают с COVID-19, выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:46
Космос

В США из-за неполадок отложили испытания орбитальной ракеты

Американская компания Virgin Orbit сообщила, что отложила запланированное на воскресенье, 24 мая, демонстрационное испытание системы воздушного запуска ракеты-носителя, предназначенной для вывода спутников на орбиту Земли.
Комсомольская правда вчера в 16:41
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
9
Общество

Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
1
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
425
Единоборства

Хабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории Twitter

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Конора Макгрегора о лучших бойцах.
Pravda.Ru 02:20
4
Общество

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
319
Общество

Роспотребнадзор подал в суд на сеть алкомаркетов «Красное и белое»

Иск против сети алкомагазинов «Красное и белое» подало свердловское управление Роспотребнадзора, сообщили 25 мая в пресс-службе Свердловского областного суда.
ИА Красная Весна 04:32
49
Экономика

Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

В рейтинге BCG первое место заняла американская технологическая компания Nvidia, средняя совокупная доходность которой, по методологии BCG, составила 64,8% за пять лет.
РБК вчера в 17:01
30
Здоровье

В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

REGNUM 04:40
362
Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
13
Политика

Боррель призвал к сбалансированным отношениям ЕС и России

В отношениях с Россией необходим баланс между санкционной политикой и сотрудничеством в вопросах, представляющих интерес для Евросоюза, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:26
Шоу-бизнес

Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.
Газета.Ru 05:05
Фигурное катание

Алина Загитова названа олимпийской иконой стиля

ToDay News Ufa 01:45
3
Здоровье

В Вене провели первую в Европе пересадку легких больному коронавирусом

Газета.Ru 08:15
Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

REGNUM 01:48
95
Космос

Китай запустит миссию на Марс уже в июле

Популярная механика 06:08
Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

Известия вчера в 19:16
211
Как работают Яндекс.Новости?
Главное