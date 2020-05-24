Экономика
Lenta.ruРоссии предсказали сильнейший кризис за десятилетие
России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
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Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации
Profinance.ruвчера в 11:35
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Культура
Боец Шлеменко посоветовал к просмотру фильм Михалкова о чипировании
RuNews24.ru 23 мая в 06:22
Экономика
В апреле выдача ипотеки в России сократилась на треть
В апреле в целом по России было выдано 81,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд руб.: по сравнению с мартом это меньше на 33% по количеству и на 39% по объему.
Коммерсантъ 04:14
Происшествия
В Волгограде задержали зампрокурора
Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:26
Общество
ПФР получил заявления на выплаты для 14,5 миллиона детей до 16 лет
Заявления на единовременную выплату подано уже на 14,5 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.
РИА Новости 07:14
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Происшествия
СК начал проверку после смерти женщины в квартире в Петербурге
Следователи в Санкт-Петербурге начали доследственную проверку после гибели в квартире более месяца назад молодой женщины, несколько раз безуспешно пытавшейся вызвать скорую помощь.
РИА Новости 07:42
Энергетика
Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
Общество
В Тульской области еще 111 жителей заразились коронавирусом
Региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:44
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
Общество
Мишустин призвал граждан РФ воздержаться от заграничного отдыха
Москва, 25 мая 2020, 14:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 мая призвал граждан РФ воздержаться от зарубежных поездок.
REGNUM 07:20
Армия и оружие
Рогозин рассказал об испытаниях новой баллистической ракеты
Новейший российский стратегический ракетный комплекс готовится к летным испытаниям.
Вести.Ru 07:03
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Политика
Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
Общество
Крупнейшие авиакомпании резко снизили цены
Все крупнейшие авиакомпании -- «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair -- резко снизили цены билетов на июнь из Москвы в крупнейшие города России, подсчитали «Ведомости».
Коммерсантъ 06:15
Общество
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях
Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Происшествия
СМИ назвали причиной стрельбы в Москве конфликт в похоронном бизнесе
К перестрелке, произошедшей 24 мая на юге Москвы, привел конфликт между двумя компаниями, работающими в сфере ритуальных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 07:15
Общество
Путин разрешил временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра
Закон о праве временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра подписал президент РФ Владимир Путин.
Народные новости 07:11
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр 04:40
Единоборства
Хабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории Twitter
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Конора Макгрегора о лучших бойцах.
Pravda.Ru 02:20
Происшествия
В Екатеринбурге загорелось здание неэксплуатируемой градирни
По предварительной информации, на территории производственной площадки горит отдельно стоящее здание неэксплуатируемой градирни.
РИА Новости 07:48
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Граффити-портрет Иосифа Бродского, который появился накануне напротив Дома Мурузи в Петербурге, замазали белой штукатуркой.
Российская газета 06:29