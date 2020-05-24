Экономика
ГородовойРоссии предсказали сильнейший за десятилетие кризис
В ближайшие годы Россию может настигнуть сильнейший за последнее десятилетие экономический кризис. Такой прогноз озвучило издание Bloomberg, ссылаясь на результаты исследования аналитиков энергетического центра «Сколково».
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Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации
Profinance.ruвчера в 11:35
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Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса
Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, академик РАН Лео Бокерия.
Парламентская газета 02:07
Кино
Джейсон Стэтхэм может стать супергероем киновселенной Marvel
В сообщении интернет-портала говорится, что актер Чарли Кокс, сыгравший Сорвиголову в сериале от Netflix, может отказаться от участия в полнометражном фильме от Marvel, и студия рассматривает в качестве замены актера Джейсона Стэтхэма.
ИА Красная Весна вчера в 11:45
Происшествия
В Петербурге умерла девушка после отказа скорой помощи приехать к ней
30-летняя Мария Симонова умерла 23 мая. Известно, что девушка несколько раз пыталась вызвать скорую помощь.
Kazanfirst.ru вчера в 05:46
Путешествия
Ростуризм не ждет быстрого восстановления туризма в мире
Предпосылки для быстрого восстановления международного туризма в мире отсутствуют, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова 25 мая на брифинге.
ИА Красная Весна 10:25
Общество
Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса
РИА Новости 11:22
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия
Во время урагана в Свердловской области погибли два человека
Еще один человек погиб в городе Арамиль (Свердловская область).
Коммерсантъ 11:24
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр 04:40
Происшествия
В Подмосковье прокуратура начала проверку из-за осквернения мемориала
В Московской области прокуратура проводит проверку после появления в СМИ сообщений об осквернении обелиска в честь Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 10:59
Общество
Призыв Мишустина воздержаться от поездок за границу встревожил россиян
Призыв премьер-министра Михаила Мишустина воздержаться от заграничных поездок во время пандемии коронавируса вызвал тревогу у россиян.
Lenta.ru 10:59
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Авто
Mercedes-Benz показал первое изображение нового S-Class
Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год.
Автоновости дня 09:26
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Музыка
Клип «Uno» Little Big набрал сто миллионов просмотров
Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрал сто миллионов просмотров на YouTube.
Piter.tv 22 мая в 01:20
Общество
СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России
Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно.
РБК 06:19
Общество
Собянин разрешил волонтерам посещать приюты для животных
В Москве с 26 мая волонтеры смогут посещать приюты для бездомных собак и кошек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 09:39
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 11:25
Общество
Российские авиакомпании снизили цены на билеты
Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне, сообщают «Ведомости».
РБК 09:35
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Общество
Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов
Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
Российская газета 09:27
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
Общество
Канцлер Австрии прокомментировал ночную «посиделку» президента в кафе
В воскресенье стало известно, что полиция Вены застала президента Австрии Александера Ван дер Беллена и его супругу Дорис Шмидауэр за беседой с напитками после полуночи на летней веранде итальянского ресторана, который должен был быть закрыт вечером в 23:00 в соответствии с постановлением Минздрава.
ТАСС 08:04