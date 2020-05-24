Экономика
ГородовойРоссии предсказали сильнейший за десятилетие кризис
В ближайшие годы Россию может настигнуть сильнейший за последнее десятилетие экономический кризис. Такой прогноз озвучило издание Bloomberg, ссылаясь на результаты исследования аналитиков энергетического центра «Сколково».
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Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации
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