В ближайшие годы Россию может настигнуть сильнейший за последнее десятилетие экономический кризис. Такой прогноз озвучило издание Bloomberg, ссылаясь на результаты исследования аналитиков энергетического центра «Сколково».

Киберспорт Стало известно, какие игры PS Plus будут бесплатными в июне На канале Playstation Access в YouTube появился, а затем был удалён ролик с демонстрацией игр, которые будут бесплатными для подписчиков PS Plus в июне.

Общество Вице-премьер Чернышенко не исключил второй волны коронавируса По словам вице-премьера РФ, ситуация с коронавирусом вышла на контролируемый уровень.

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 44

Футбол Владельца «Спартака» Федуна выписали из больницы Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, попавший ранее в больницу в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, практически излечился от болезни. 2

Авто На производство новой Lada Niva выделят бюджетные деньги По сообщениям издания speedme.ru, иосударственный Фонд развития промышленности (ФРП) направит средства тольяттинской фирме "Рулевые системы" на реализацию крупного инвестпроекта — локализацию производства реечного рулевого механизма для автомобилей на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS. 1

Общество В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 1,4K

Шоу-бизнес Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней. 3

Происшествия Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера. 91

Общество Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате. 4

Общество Обвинение попросило 18 лет колонии Полу Уилану Прокурор запросил 18 лет колонии для гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, заявил «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков. 31

Политика Опубликованы первые фото Путина после выхода из самоизоляции Пресс-служба Кремля опубликовала первые фотографии президента Владимира Путина после выхода из режима самоизоляции – в понедельник он встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым. 7

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 828

Происшествия Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта. 1

Культура Netflix продлил испанский веб-сериал «Элита» Решение о съемках четвертого сезона испанского сериала «Элита» приняла компания Netflix, 22 мая сообщает издание Variety.

Происшествия Источник сообщил об увольнении двух задержанных генералов МВД Арестованные ранее за превышение полномочий генералы МВД Александр Краковский и Александр Бирюков уволены из министерства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 11