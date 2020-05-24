Экономика
ГородовойРоссии предсказали сильнейший за десятилетие кризис
В ближайшие годы Россию может настигнуть сильнейший за последнее десятилетие экономический кризис. Такой прогноз озвучило издание Bloomberg, ссылаясь на результаты исследования аналитиков энергетического центра «Сколково».
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Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации
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Предпосылки для быстрого восстановления международного туризма в мире отсутствуют, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова 25 мая на брифинге.
ИА Красная Весна 10:25
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Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
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Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Экспресс газета 08:30
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Минкомсвязь выступила с предложением с 1 июля и до конца следующего года провести в Москве эксперимент, в рамках которого будет проверяться возможность использования мобильного приложения вместо паспорта гражданина РФ.
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Б. Фернандеш: хотел бы самоизолироваться с Матой
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Общество
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Свою инциативу ФНПР изложила в письме в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) В соответствии с новой, если, конечно, ее примут, участники трудовых отношений смогут оформить допсоглашение между работодателем и сотрудником, в том числе о порядке и сроках возмещения расходов в связи с переходом на удаленку, пишут «Известия» со ссылкой на письмо.
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Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
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Жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу
Согласно новому законопроекту, внесённому на рассмотрение в Государственную Думу, жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей, получат новую льготу.
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Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» снизился почти до нуля
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В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек
Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
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В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
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Газета.Ru 09:50
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Опубликованы фотографии и некоторые подробности о Xiaomi Mi Band 5
В начале месяца в Интернете «гуляли» снимки предполагаемого Xiaomi Mi Band 5, которые, как выяснилось позже, оказались подделкой.
3DNews 09:56