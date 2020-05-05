Коронавирус
ГЛАС.RUРоссии предсказали скорый выход на плато по заболеванию коронавирусом
В интервью изданию «Газета.Ru» Бутенко отметил, что сейчас стоит обратить внимание на примерно одинаковый прирост зараженных коронавирусом в России, наблюдаемый третий день подряд.
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с чего всё началось
В скором времени Россия может выйти на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией, сообщил руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко "Газете.Ru".Газета.Ru05:09
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