Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссии предсказали снижение смертности от коронавируса

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России. Кроме того, в январе и феврале правительство России готовилось к экстренным мерам по противостоянию инфекции.
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с чего всё началось

Ученый спрогнозировал снижение смертности от COVID-19 в России

Самое сильное снижение показателей ежедневных летальных исходов из-за коронавируса будет наблюдаться в столичном регионе, в остальных регионах аналогичный показатель снизится в 1,5-2 раза, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новостивчера в 22:35

Подробнее о событии

Ученый спрогнозировал темпы снижения смертности от коронавируса в России

РБКвчера в 23:36

России предсказали снижение смертности от коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:50

Эксперт дал прогноз по уровню смертности от коронавируса в РФ

Московский Комсомолецвчера в 20:13

Эксперт назвал сроки значительного снижения смертности от коронавируса в России

ТК Звездавчера в 21:09

Эксперт прогнозирует снижение смертности от коронавируса в России

RT на русскомвчера в 20:34

Эксперт: Случаи смерти пациентов COVID-19 станут вдвое реже в июле

РЕН ТВвчера в 20:33

Ученый спрогнозировал снижение смертности от COVID-19 в России

РИА Новостивчера в 22:35
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Экономика

РБК: «Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Ведомости 01:37
3
Общество

В горбольнице №5 Челнов из 300 коек свободными остаются лишь 16

В горбольнице №5 был, там 300 коечный фонд, 284 - на сегодня заполнены.
Kazanfirst.ru вчера в 12:02
11
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
4,8K
Кино

Авторы фильма «Мстители: Финал» признали ошибку в сценарии

Российская газета вчера в 10:25
3
Происшествия

В Киеве обнаружено тело пятой жертвы взрыва в доме

REGNUM 01:16
Экономика

К Набиулиной в Госдуме возникли вопросы по поводу Японии

В комитете Госдумы по экономической политике вызвало удивление отсутствие каких-либо пояснений от команды Эльвиры Набиуллиной по поводу вложений $73 миллиардов в сомнительные активы.
LentaChel.ru вчера в 23:52
53
Общество

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
17
Общество

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
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Технологии

СМИ: PayPal с 325 млн пользователей добавит поддержку биткоина

Платежная система PayPal с клиентской базой в 325 млн пользователей планирует добавить возможность прямой покупки и продажи криптовалюты.
РБК 01:30
Политика

Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии

"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости 01:45
9
Здоровье

В Алтайском крае выявили 72 новых случая COVID-19

В Алтайском крае зарегистрировали 72 новых случая коронавируса за сутки, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 21 июня в 03:00
429
Политика

Госдеп заявил о готовности США работать с Россией в рамках ДОН

В Госдепартаменте США заявили о готовности Соединённых Штатов работать с Россией с целью решения вопросов в рамках Договора по открытому небу (ДОН).
RT на русском вчера в 23:46
Политика

Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter опроверг сообщения о расторжении торговой сделки между Соединёнными Штатами и Китаем.
RT на русском вчера в 22:45
115
Здоровье

Малоподвижный образ жизни повышает возможность смерти от рака

Северпост 20 июня в 14:37
31
Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо 21 июня в 05:56
3
Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
610
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
614
Здоровье

Дело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда

В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» с 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, среди пациентов Покровской больницы.
Невские Новости вчера в 12:11
Кино

Телеканал Sky Cinema опубликовал список оскорбительных фильмов

REGNUM 01:53
3
Экономика

Вирус добрался до туроператоров

Первой жертвой пандемии может стать петербургская «Ника» На туристическом рынке, оказавшемся в числе наиболее пострадавших от пандемии, появились первые жертвы: прекращает работу петербургский туроператор «Ника».
Коммерсантъ 01:00
Общество

В Пермском крае разрешили возобновить работу компаниям сферы B2B

Власти Пермского края разрешили возобновить работу организациям, занимающимся производством и реализацией товаров, а также предоставляющим услуги для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 01:41
1
Гаджеты

Apple представила операционную систему iOS 14

RT на русском вчера в 15:07
197
Общество

Самоизоляцию для пожилых жителей Тульской области продлили до 30 июня

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет до 30 июня.
ТАСС вчера в 18:15
7
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
1K
Здоровье

В Казахстане в одной из областей усилили карантин из-за коронавируса

Усиленный карантин вводится с 23 июня в Костанайской области Казахстана (на севере республики, граничит с Россией) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости вчера в 11:00
2
Общество

Блогер и миллионер Настя Тропи разбилась на мотоцикле на Бали

Погибшая девушка гордилась тем, что стала миллионером еще до совершеннолетия 18-летняя Анастасия Тропицель состоятельной девушкой стала в 15 лет.
КМВ Новости 21 июня в 12:49
2,2K
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия вчера в 00:18
1,5K
Энергетика

Темп сокращения количества буровых в США опять увеличился

Количество работающих буровых установок в США снизилось на 5% за неделю с 12 июня по 19 июня и достигло 266 штук.
ИА Красная Весна 20 июня в 05:49
Армия и оружие

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»

Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ 21 июня в 02:48
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