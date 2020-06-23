Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссии предсказали снижение смертности от коронавируса

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России. Кроме того, в январе и феврале правительство России готовилось к экстренным мерам по противостоянию инфекции.
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с чего всё началось

Ученый спрогнозировал снижение смертности от COVID-19 в России

Самое сильное снижение показателей ежедневных летальных исходов из-за коронавируса будет наблюдаться в столичном регионе, в остальных регионах аналогичный показатель снизится в 1,5-2 раза, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новостивчера в 22:35

Подробнее о событии

Ученый спрогнозировал темпы снижения смертности от коронавируса в России

РБКвчера в 23:36

Эксперт дал прогноз по уровню смертности от коронавируса в РФ

Московский Комсомолецвчера в 20:13

Ученый спрогнозировал снижение смертности от COVID-19 в России

РИА Новостивчера в 22:35

Эксперт назвал сроки значительного снижения смертности от коронавируса в России

ТК Звездавчера в 21:09

Эксперт прогнозирует снижение смертности от коронавируса в России

RT на русскомвчера в 20:34

Эксперт: случаи смерти пациентов COVID-19 станут вдвое реже в июле

РЕН ТВвчера в 20:33

России предсказали снижение смертности от коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:50
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Футбол

Спортивный врач: «Решение „Уфы“ соответствует европейским нормам и здравому смыслу»

Спортивный врач Артем Рыженко поделился мнением о ситуации с инфицированным коронавирусом в «Уфе».
Спорт-Экспресс вчера в 20:10
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:14
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
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Шоу-бизнес

Марина Ким ждет третьего ребенка

Кто станет папой третьего ребенка телезвезды — такой же секрет. Марина Ким: «Официально я не замужем».
StarHit.ru вчера в 06:00
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Политика

Путин подумывает о пятом президентском сроке

Если в Конституцию будет принята поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, он, возможно, будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.
Уралинформбюро 21 июня в 12:22
20K
Технологии

Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире

Суперкомпьютер Fugaku, разработанный японской компанией Fujitsu, возглавил рейтинг 500 самых высокопроизводительных систем мира, обойдя американских и китайских конкурентов.
Вести.Ru вчера в 13:44
Хоккей

Тарасенко вернулся к тренировкам на льду с «Сент-Луисом»

Газета.Ru вчера в 22:41
Технологии

Авторы The Order 1886 стали частью Facebook и Oculus

Игромания.ру вчера в 16:53
Здоровье

В ВОЗ оценили эффективность дексаметазона для лечения COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал увеличить производство дексаметазона для лечения тяжелых пациентов с COVID-19, отметив, что лекарство показало свою эффективность.
РИА Новости вчера в 11:38
3
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
1,1K
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
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Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК вчера в 17:00
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Футбол

Киевское «Динамо» победило «Колос», арбитр назначил 4 пенальти за матч

Киевское «Динамо» переиграло «Колос» в 27-м туре чемпионата Украины.
Матч ТВ вчера в 14:51
Происшествия

Убийцу иностранного студента арестовали на два месяца

Вести.Ru вчера в 14:44
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Шоу-бизнес

Валерий Меладзе отмечает 55-летний юбилей

Экспресс газета вчера в 23:00
2
Политика

Россия может войти в группу расследования по делу о крушении МН17

Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате отметила, что нет никаких препятствий в том, чтобы Российская Федерация вошла в состав Совместной следственной группы (ССГ), которая расследует дело о крушении малайзийского боинга, упавшего под Донецком.
Народные новости вчера в 08:12
24
Политика

Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане

Известия вчера в 17:25
499
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
2,2K
Кино

Телеканал Sky Cinema выступил против расизма в США

Piter.tv вчера в 08:39
3
Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
143
Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

РИА Новости вчера в 03:35
94
Экономика

Россияне могут отказаться от банковских вкладов

В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов.
SakhalinMedia.ru вчера в 14:20
4
Общество

ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня

В ПФР рассказали, что российские граждане могут рассчитывать на выгодный перечень услуг в пенсионном фонде только до конца текущего месяца, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС вчера в 22:45
15
Происшествия

В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека

В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM вчера в 22:54
2
Экономика

Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:26
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Напомним, с 14 июня в России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга», отменив комиссию за переводы внутри одного банка, вне зависимости от региона получателя и отправителя.
Прецедент-Новосибирск вчера в 00:40
4,2K
Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
107
Общество

Обновлена сводка по городам Кузбасса с коронавирусом

Новокузнецк остаётся лидером среди городов, в которых нашли пациентов с коронавирусом.
ВашГород.ру вчера в 00:24
5
Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Общество

Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России

В Москве и в западной половине европейской части России с пятницы, 26 июня, ожидается аномальная жара.
РБК вчера в 23:58
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Ашот Агасиевич Тавадян
Армянский учёный
Армянский государственный и научный деятель. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, действительный член Интернациональной информационной академии Канады. Первый председатель Контрольной палаты Армении, с 2003 руководитель Центра экономических исследований. Заведующий кафедрой экономико-математических методов Армянского государственного экономического университета, руководитель коллектива по исследованию интеграционных процессов. Автор свыше 100 научных работ.
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