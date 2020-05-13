Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссии предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции

Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции. Об этом РИА Новости заявил доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.
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Ученый предрек «волну алкоголизации» в России после самоизоляции

После завершения режима самоизоляции у людей усилится забота о своем здоровье и безопасности, но в то же время может быть рост алкогольной и интернет-зависимости, не стоит исключать и учащения конфликтных ситуаций, следует подготовится к этому, полагает доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.
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Учёный предостерёг о волне алкоголизации и интернет-зависимости после отмены самоизоляции

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Ученый предрек «волну алкоголизации» в России после самоизоляции

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ТК Звездавчера в 21:38

России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
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Юрий Аркадьевич Бубеев
Российский врач
Российский врач-психотерапевт, психофизиолог высшей категории, Заслуженный врач РФ, профессор, руководитель отдела психологии и психофизиологии Государственного научного центра - Института медико-биологических проблем РАН, член учёного и диссертационного советов ГНЦ РФ - ИМБП РАН, главный психолог проекта «Марс-500». Специалист в области методов исследования резервных возможностей человека, антропомаксимологии, психотерапии боевых стрессовых расстройств, изменённых состояний сознания. Полковник медицинской службы.
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