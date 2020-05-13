Общество
Lenta.ruРоссии предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции
Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции. Об этом РИА Новости заявил доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.
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с чего всё началось
После завершения режима самоизоляции у людей усилится забота о своем здоровье и безопасности, но в то же время может быть рост алкогольной и интернет-зависимости, не стоит исключать и учащения конфликтных ситуаций, следует подготовится к этому, полагает доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.РИА Новостивчера в 23:53
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Общество
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Lenta.ru вчера в 19:40
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Газета.Ru 01:42
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News.ru вчера в 21:40
Авто
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Интерфакс вчера в 08:14
Общество
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РБК вчера в 15:24
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
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Политика
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
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Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
Экономика
Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
Песков рассказал о последнем очном контакте с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков очно контактировал с главой государства Владимиром Путиным больше месяца назад.
Rambler News Service вчера в 09:01
Энергетика
Нефть дешевеет на фоне роста запасов сырья в США
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 7,58 миллиона баррелей, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидающих рост в 5 миллионов баррелей.
ПРАЙМ 01:09
Общество
Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса
Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
Происшествия
Во Владивостоке нашли схрон с гранатами и боеприпасами
Российская газета 01:14
Общество
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В правительстве России считают, что эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется, и жизнь вернется в привычное русло летом.
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Президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней.
BFM.ru 11 мая в 10:04
Здоровье
В России создали многоразовый костюм для работы с больными COVID-19
Для российских врачей, которые контактируют с больными COVID-19, специалисты Казанского химического научно-исследовательского института, который входит в дочернюю корпорацию «Ростеха» «Росхимзащита», разработали многоразовый комбинезон.
Известия вчера в 13:18
Единоборства
Усик ответил украинскому борцу, вызвавшему его на поединок
Украинский боксер Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу вольного стиля Богдану Грицаю, вызвавшему его на бой без правил, согласившись на проведение поединка по правилам бокса.
РИА Новости 11 мая в 19:35
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Главный тренер женской российской сборной по борьбе Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет.
Коммерсантъ 01:57
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Сестры милосердия из Новоселицкого интерната молят о помощи
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Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:38
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Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове
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