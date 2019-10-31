Риск связан с новыми правилами маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенными Минпромторгом, рассказали «Известиям» источники на рынке. Информацию подтвердили в ассоциации «Русбренд». А в Ассоциации прямых продаж прогнозируют рост цен на парфюмерию из Европы и Америки на 5–15%.

с чего всё началось

Стоимость импортных духов и туалетной воды в России может взлететь на 5-15 процентов из-за новых правил маркировки зарубежной парфюмерной продукции. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на президента Ассоциации прямых продаж Тамару Шокаревой.

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