Экономика
Lenta.ruРоссии предсказали взлет цен на духи
Стоимость импортных духов и туалетной воды в России может взлететь на 5-15 процентов из-за новых правил маркировки зарубежной парфюмерной продукции. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на президента Ассоциации прямых продаж Тамару Шокаревой.
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Риск связан с новыми правилами маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенными Минпромторгом, рассказали «Известиям» источники на рынке. Информацию подтвердили в ассоциации «Русбренд». А в Ассоциации прямых продаж прогнозируют рост цен на парфюмерию из Европы и Америки на 5–15%.Известиявчера в 17:01
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Импортная парфюмерия подорожает на 5-15% из-за правил маркировки — Известия
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