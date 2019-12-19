Экономика

РБКРБКРоссии рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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с чего всё началось

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК18 декабря в 16:00

Подробнее о событии

России советуют активнее изымать незаконное богатство чиновников

Газета.Ruвчера в 03:53

В FATF оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

RT на русскомвчера в 01:41

России рекомендовали активнее изымать незаконное имущество чиновников

Коммерсантъ18 декабря в 19:39

В России ответили на идею G7 активнее лишать чиновников незаконного богатства

URA.Ruвчера в 00:15

России рекомендовали активно изымать незаконное богатство чиновников

Lenta.ru18 декабря в 20:32

Эксперты оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

РИА Новостивчера в 00:09

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

РБК18 декабря в 16:00
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Общество

В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи

МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
РБК вчера в 20:16
Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы

В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Росбалт вчера в 10:29
Общество

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
ТАСС вчера в 22:04
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ 18 декабря в 12:20
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News 18 декабря в 12:06
Общество

В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами

В США обвинили в мошенничестве отца и дочь, которые несколько лет врали об участии в лотереях, чтобы получить налоговые вычеты за выигранные деньги.
РИА Новости вчера в 15:40
Политика

Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Интерфакс вчера в 06:54
Происшествия

SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем

РИА Новости 00:17
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке

Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.
РИА Новости вчера в 19:58
Общество

Агрегаторы одобрили законопроект о такси в РФ

Представители онлайн-сервисов заказа такси в России одобряют внесенный на рассмотрение в Госдума законопроект о такси.
УтроNews вчера в 01:57
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова 18 декабря в 09:16
Единоборства

Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Pravda.Ru вчера в 09:50
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
РБК вчера в 22:22
Шоу-бизнес

Наташа Королева очаровала поклонников новым образом

46-летняя певица Наташа Королева не боится экспериментировать со своей внешностью.
Uznayvse.ru 18 декабря в 07:47
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Происшествия

В Иркутской области вербовщика ИГ приговорили к 14 годам тюрьмы

Суд приговорил к 14 годам лишения свободы заключенного в Иркутской области, вербовавшего в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) других заключенных.
ТАСС вчера в 21:45
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат вчера в 08:34
Армия и оружие

На Украине ввели список высших офицерских званий по образцу НАТО

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября президент Украины и Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский ликвидировал в войсках институт прапорщиков и старшин, ввел новые звания по образцу НАТО: первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.
Комсомольская правда вчера в 17:09
Хоккей

Овечкин попал в тройку лучших игроков десятилетия НХЛ

Спортивный телеканал ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Известия вчера в 13:36
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Газета.Ru вчера в 08:07
Политика

Пушков: ФРГ не решится на контрмеры в ответ на санкции США

Сенатор добавил, что скоро станет ясно, способна ли Германия вести «боевые действия» против США. По его словам, это сомнительно.
RuNews24.ru вчера в 23:53
Происшествия

Общался с какими-то арабами: мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, в доме которого прошли обыски после нападения на здание ФСБ России, рассказала, что последнее время он общался со странными людьми, пишет 20 декабря «Комсомольская правда».
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия

Тренер стрелкового клуба рассказал об увлечении стрелка с Лубянки

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, где занимался Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказал о его увлечении стрельбой.
Lenta.ru вчера в 23:52
Энергетика

Нефть приближается к $67 за баррель

Мировые цены на нефть установили новые сессионные максимумы, нефть Brent приближается к $67 за баррель в ходе торгов 19 декабря.
REGNUM вчера в 12:15
Общество

Суд в Приморье признал незаконным увольнение главврача медцентра ДВФУ

Ленинский районный суд Владивостока признал незаконным и восстановил в должности ранее уволенного за судимость главного врача медицинского центра Дальневосточного федерального университета Олега Пака, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 21:02
Общество

Без листерий и глистов: названы три лучшие марки сёмги

Русская Планета вчера в 01:13
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии достигли на консультациях в Берлине принципиального соглашения по транзиту газа, но детали нужно будет еще проработать, заявил бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать этот вопрос в ЕК.
Газета.Ru вчера в 16:11
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