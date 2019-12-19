Экономика

РБКРБКРоссии рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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с чего всё началось

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

России советуют активнее изымать незаконное богатство чиновников

Газета.Ru03:53

Изъятия незаконного богатства госслужащих ждут от РФ на Западе

News.ruвчера в 17:54

В России ответили на идею G7 активнее лишать чиновников незаконного богатства

URA.Ru00:15

России рекомендовали активно изымать незаконное богатство чиновников

Lenta.ruвчера в 20:32

России рекомендовали активнее изымать незаконное имущество чиновников

Коммерсантъвчера в 19:39

Эксперты оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

РИА Новости00:09

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

РБКвчера в 16:00
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Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 05:43
Политика

Путин назвал патриотизм единственной современной идеологией

Идеология в современном демократическом обществе может быть только одна – патриотизм, и он должен быть деполитизирован.
Экономика сегодня 05:58
Политика

Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора

В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности и уйти от серых схем, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
RT на русском 04:30
Политика

Россия ответит на санкции США зеркально, заявил Путин

Москва ответит зеркально, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции. Ничего хорошего в санкциях нет, добавил глава государства.
Вести.Ru 05:40
Политика

Путин: Украина сама признала власть ДНР и ЛНР

Глава государства напомнил, что экс-президент Украины Петр Порошенко лично настоял на том, чтобы под минскими соглашениями были подписи представителей ДНР и ЛНР.
Ридус 05:17
Политика

Учения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря

Минкомсвязь направила операторам связи и министерствам указания о проведении учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете».
Коммерсантъ 05:10
Спорт

Путин назвал решение WADA в отношении России «несправедливым»

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятого в отношении России, является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву.
REGNUM 04:59
Политика

Симоньян обратилась к президенту Эстонии из-за угроз в адрес Sputnik

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд из-за угроз журналистам Sputnik Estonia.
РИА Новости 03:25
Армия и оружие

Истребитель F-35 сможет уничтожать ЗРК «Панцирь» и «Тор»

Отмечается, что новейшие истребители F-35 Lightning II ВВС США смогли научить передавать самоходной артиллерийской установке M109A6 Paladin полноценные указания.
ГЛАС.RU 01:50
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

Россия дополнительно выделит на здравоохранение 550 млрд рублей

«Договорились выделить на эти средства дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 млрд рублей», — сказал глава государства.
Известия 04:45
Политика

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
РИА Новости вчера в 16:00
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания героя России

Lenta.ru 05:24
Политика

Путин назвал решение Стокгольмского суда по газу политизированным

Россия хочет решить газовую проблему с Украиной на взаимовыгодных условиях, а решение суда Стокгольма носило политический характер, заявил глава РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конферренции.
Аргументы и Факты 05:14
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Политика

Путин: Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не отменятся

Президент России Владимир Путин в ходе 15-й конференции в Центре международной торговли в Москве ответил на вопрос журналистки из Камчатки, которая поинтересовалась, будет ли отменена программа плоских тарифов от «Аэрофлота».
Пятый канал 04:35
Технологии

Sony опровергла слухи о цене PlayStation 5

Журналисты издания обратились напрямую в офис компании, после того как в сети появились слухи о точной дате выхода и цене PlayStation 5. Информацию о цене консоли опубликовали в блоге Gamers Gate.
CyberSport.ru 17 декабря в 23:24
Происшествия

ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
RT на русском 05:10
Политика

«Газпром» начал переговоры в Берлине с представителями Германии

Делегация «Газпрома» начала в Берлине консультации по транзиту газа с представителями Германии.
Известия 05:19
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем

Папой ребенка стал муж телеведущей — хоккеист Игорь Макаров. Оба родителя души на чают в Маше и обожают проводить с ней время.
Летидор вчера в 01:24
Здоровье

Названы профессиональные заболевания водителей

Медики рассказали о пяти недугах, которым чаще всего подвержены профессиональные водители.
Волгоградская правда вчера в 14:57
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Происшествия

В Москве мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Российская газета вчера в 04:04
Происшествия

Ил-76 с отказавшим двигателем совершил посадку в Жуковском

Известия 05:01
Шоу-бизнес

Анастасия Вертинская отмечает 75-летие

19 декабря 75-летний юбилей отмечает актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская.
RT на русском 00:38
Общество

Темпы инфляции в РФ упали до 3,25%

Темпы инфляции в России упали до 3,25%, рассказал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции.
News.ru 05:45
Шоу-бизнес

Петросяну предрекли воссоединение со Степаненко

Экспресс газета 02:49
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM 17 декабря в 12:32
Кино

В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Inc-news.ru 04:30
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