Общество

РБКРБКРоссии рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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с чего всё началось

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

The Financial Action Task Force: Россия должна активнее конфисковывать имущество у коррупционеров

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Эксперты оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

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России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

РБКвчера в 16:00

России рекомендовали активно изымать незаконное богатство чиновников

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FATF рекомендовала России активнее изымать незаконные активы чиновников

Коммерсантъвчера в 19:39

Изъятия незаконного богатства госслужащих ждут от РФ на Западе

News.ruвчера в 17:54

В России ответили на идею G7 активнее лишать чиновников незаконного богатства

URA.Ru00:15
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Общество

Суд выставил на продажу квартиру Киркорова из-за долгов

REGNUM 00:35
Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
РИА Новости вчера в 19:46
Политика

Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
РИА Новости вчера в 15:25
Армия и оружие

Армия США закупила около 3 тыс. новых бронеавтомобилей

Вооруженные силы США закупили более 2,7 тыс. новых бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), предназначенных для замены устаревших многоцелевых машин семейства HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle).
ТАСС 00:43
Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:47
Музыка

Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта

Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Телепрограмма 17 декабря в 07:08
Технологии

Sony опровергла слухи о цене PlayStation 5

Журналисты издания обратились напрямую в офис компании, после того как в сети появились слухи о точной дате выхода и цене PlayStation 5. Информацию о цене консоли опубликовали в блоге Gamers Gate.
CyberSport.ru 17 декабря в 23:24
Футбол

Зинедин Зидан: «Реал» заслуживал победы в игре с «Барселоной»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан похвалил своих футболистов за хорошую игру против "Барселоны" в перенесенном матче десятого тура чемпионата Испании.
Вести.Ru вчера в 20:45
Политика

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
РИА Новости вчера в 16:00
Культура

Собчак запустит свое ток-шоу на Первом канале

Слухи о сотрудничестве Ксении Собчак с Первым каналом появились в мае, когда телеведущая заявила, что уже два года ведет переговоры с Константином Эрнстом о запуске своего шоу на Первом канале.
iReactor вчера в 13:21
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

РБК вчера в 23:54
Здоровье

Три человека завезли корь в Красноярский край

Подробнее о кори рассказали сегодня, 19 декабря, в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Наш Красноярский край вчера в 21:28
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.
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Происшествия

В Ростовской области школьный автобус столкнулся с легковушкой

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Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости вчера в 12:02
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Кино

В РФ выходит девятый эпизод «Звездных войн»

В России 19 декабря выходит в прокат заключительный эпизод новой трилогии киносаги «Звездные войны».
Аргументы и Факты вчера в 20:08
Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 08:29
Происшествия

В Казани задержан водитель бензовоза, устроившего смертельное ДТП

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В NASA обнаружили новый вид магнитного взрыва на Солнце

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Общество

В Москве вновь побит температурный рекорд

RT на русском 01:16
Политика

Социологи узнали, как американцы относятся к импичменту Трампу

Мнения американских граждан об импичменте президенту США Дональду Трампу разделились поровну, свидетельствует опрос издания Wall Street Journal и телеканала NBC News.
РИА Новости 00:40
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

РИА Новости вчера в 06:50
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru вчера в 09:22
Футбол

Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
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Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна планирует стать матерью

Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что в начале декабря Евгений Петросян узаконил отношения с Татьяной Брухуновой.
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Общество

Россияне стали больше тратить на новогодние подарки детям

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Политика

Польша ждёт предложения от России по транзиту газа через «Ямал»

Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что Россия захочет заключить новое соглашение на транзит газа по польскому участку Ямальского газопровода.
REGNUM вчера в 06:28
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Lenta.ru 17 декабря в 23:31
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru 17 декабря в 23:42
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