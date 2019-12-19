Экономика
РБКРоссии рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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с чего всё началось
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.РБКвчера в 16:00
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Политика
В Москве началась большая пресс-конференция Путина
В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Происшествия
Бушевавший в Петербурге штормовой ветер повалил десятки деревьев
Напомним, в Петербург минувшей ночью пришел сильный юго-западный, западный ветер с порывами 28 − 30 м / с. В устье Невы поднялся уровень воды выше критических значений, ввиду чего створы Комплекса защитных сооружений были закрыты, а судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.
Происшествия
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
В Биробиджане воспитатель детского сада, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, когда выводила оттуда детей.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты
В Индии завершились успешные испытания сверхзвуковой крылатой российско-индийской ракеты BrahMos.
Армия и оружие
Патрушев сообщил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
Террористы из запрещенной в России группировки «Исламское государство» укрепляют свои позиции в Афганистане и готовят плацдарм для вторжения в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля
При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Экономика
Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»
У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.
Общество
Спекулянты скупают земельные участки у саратовских многодетных семей
В моем округе 36 участков на Молочке таких, остались 12 многодетных - остальные участки скупили спекулянты, которые скупают их просто "от жиру".
Экономика
Россияне все еще ждут обещанного роста экономики
Реальные доходы россиян снижаются уже пять лет подряд, однако опубликованные в среду данные показали рост реальных зарплат на 3.8% г/г в октябре и розничных продаж на 2.3% г/г в ноябре.
Общество
«Ведомости»: производство шампанского может упасть в два-три раза
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил в комментарии изданию, что запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза.
Авто
Новая Kia Optima получила полный привод
Модель перешла на силовые агрегаты семейства Smartstream и впервые в своей истории получила полный привод.
Общество
На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
Экономика
Росстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения
В Росстате отметили, что очередная четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за прошлый год не изменила реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов, но скорректировала поквартальную динамику 2018-го и 2019 годов.
Политика
Палата представителей США объявила Трампу импичмент
Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год
Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Экономика
Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group
Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Газпромбанка и Ростеха 36% в совладельце Mail.ru Group - компании "МФ Технологии" (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group).
Политика
Путин сделал замечание журналистам
Во время ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист из зала выкрикнул вопрос про мусор в Ленинградской области.
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Гаджеты
Самый мощный смартфон Huawei поступит в продажу без ПО от Google
Представитель компании Huawei подтвердил, что следующий флагман, выход которого запланирован на март 2020 года, не будет оснащен сервисами Google.
Армия и оружие
Очередной российско-турецкий патруль начал работу в Сирии
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold 2 оказался раскладушкой
Здоровье
Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1
«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.
Политика
Шефчович надеется на прорыв в трехсторонних консультациях по газу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что надеется на прорыв в консультациях по транзиту газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
Армия и оружие
Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства
Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.