Экономика

РБКРБКРоссии рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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с чего всё началось

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

России советуют активнее изымать незаконное богатство чиновников

Газета.Ru03:53

В FATF оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

RT на русском01:41

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

РБКвчера в 16:00

В России ответили на идею G7 активнее лишать чиновников незаконного богатства

URA.Ru00:15

России рекомендовали активно изымать незаконное богатство чиновников

Lenta.ruвчера в 20:32

России рекомендовали активнее изымать незаконное имущество чиновников

Коммерсантъвчера в 19:39

Эксперты оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

РИА Новости00:09
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Политика

В Москве началась большая пресс-конференция Путина

В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Коммерсантъ 04:07
Происшествия

В Жуковском совершил посадку Ил-76 с одним отказавшим двигателем

ТАСС 04:05
Происшествия

Бушевавший в Петербурге штормовой ветер повалил десятки деревьев

Напомним, в Петербург минувшей ночью пришел сильный юго-западный, западный ветер с порывами 28 − 30 м / с. В устье Невы поднялся уровень воды выше критических значений, ввиду чего створы Комплекса защитных сооружений были закрыты, а судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.
REGNUM 01:51
Происшествия

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

В Биробиджане воспитатель детского сада, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, когда выводила оттуда детей.
РИА Новости вчера в 22:42
Армия и оружие

Появилось видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты

В Индии завершились успешные испытания сверхзвуковой крылатой российско-индийской ракеты BrahMos.
Профиль 02:06
Армия и оружие

Патрушев сообщил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию

Террористы из запрещенной в России группировки «Исламское государство» укрепляют свои позиции в Афганистане и готовят плацдарм для вторжения в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан.
РБК вчера в 05:41
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
Экономика

Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.
Ведомости вчера в 16:28
Общество

Спекулянты скупают земельные участки у саратовских многодетных семей

В моем округе 36 участков на Молочке таких, остались 12 многодетных - остальные участки скупили спекулянты, которые скупают их просто "от жиру".
Взгляд-инфо 02:41
Экономика

Россияне все еще ждут обещанного роста экономики

Реальные доходы россиян снижаются уже пять лет подряд, однако опубликованные в среду данные показали рост реальных зарплат на 3.8% г/г в октябре и розничных продаж на 2.3% г/г в ноябре.
Profinance.ru 03:27
Общество

«Ведомости»: производство шампанского может упасть в два-три раза

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил в комментарии изданию, что запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза.
ТАСС 01:55
Авто

Новая Kia Optima получила полный привод

Модель перешла на силовые агрегаты семейства Smartstream и впервые в своей истории получила полный привод.
Motor 17 декабря в 04:18
Общество

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РИА Новости 03:52
Экономика

Росстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения

В Росстате отметили, что очередная четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за прошлый год не изменила реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов, но скорректировала поквартальную динамику 2018-го и 2019 годов.
РБК 03:37
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год

Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Телепрограмма 17 декабря в 05:28
Экономика

Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Газпромбанка и Ростеха 36% в совладельце Mail.ru Group - компании "МФ Технологии" (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group).
ТАСС 02:25
Политика

Путин сделал замечание журналистам

Во время ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист из зала выкрикнул вопрос про мусор в Ленинградской области.
Политика Сегодня 04:21
Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 08:29
Гаджеты

Самый мощный смартфон Huawei поступит в продажу без ПО от Google

Представитель компании Huawei подтвердил, что следующий флагман, выход которого запланирован на март 2020 года, не будет оснащен сервисами Google.
iReactor 02:34
Общество

Гидрометцентр объявил в Москве штормовое предупреждение

Известия 03:05
Армия и оружие

Очередной российско-турецкий патруль начал работу в Сирии

РИА Новости 17 декабря в 03:04
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold 2 оказался раскладушкой

Lenta.ru 04:22
Происшествия

В США 17-летняя девушка попыталась угнать самолет

Известия 02:28
Кино

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат

Газета.Ru 03:57
Здоровье

Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1

«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.
РИАМО вчера в 08:44
Политика

Шефчович надеется на прорыв в трехсторонних консультациях по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что надеется на прорыв в консультациях по транзиту газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
РИА Новости 03:37
Армия и оружие

Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства

Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Комсомольская правда 17 декабря в 10:36
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