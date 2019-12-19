Экономика
РБКРоссии рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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с чего всё началось
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.РБК18 декабря в 16:00
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На Западе потребовали от России лишать депутатов и чиновников незаконного богатства
URA.Ru18 декабря в 16:36
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Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на полицейских
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства взять на контроль уголовное дело, возбужденное по факту нападения группы подростков на двух полицейских в Апатитах.
Общество
Гороскоп на неделю: Овнов ждут перемены – Раков непредсказуемое событие
Неделя может принести перемены, причиной которым станут другие люди, их влияние на ваши дела, а также благодаря заключению договоров и контрактов.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак просит её пристрелить
Все помнят Ксению Собчак, как ведущую скандального реалити-шоу «Дом-2».
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Здоровье
Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии
Происшествия
Найден черный ящик разбившегося Ан-72 с россиянами на борту в Конго
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
Происшествия
При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека
В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Биатлон
Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф
Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место. Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе.
Политика
Лавров заявил, что русофобия в НАТО «зашкаливает»
Русофобские настроения в НАТО «зашкаливают», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Происшествия
Пьяный житель Югры до смерти избил маленькую дочь
Пьяный отчим избил трехлетнюю падчерицу в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Хоккей
Крикунов: качество игры в матче с «Сочи» оставляло желать лучшего
Качество игры хоккеистов московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" оставляло желать лучшего, считает главный тренер "бело-голубых" Владимир Крикунов.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Здоровье
Медик назвала три правила для оздоровления кишечника
По словам специалиста есть три правила, следуя которым можно добиться оздоровления кишечника.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Происшествия
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП
Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Происшествия
Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами
Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи
Политика
В Узбекистане завершились парламентские выборы
В Узбекистане завершились парламентские выборы, избирательные участки для голосования зкрылись, сообщает "Интерфакс".
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Политика
США провалили миссию по уничтожению «Северного потока — 2»
Вашингтон провалил миссию по «уничтожению» этого проекта. Решение Соединённых Штатов, конечно, привело к некоторым последствиям.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе потушили
Превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе завода "Нефтехим" зафиксировано не было.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Фигурное катание
Уно стал чемпионом Японии, опередив Ханю
Уно выиграл чемпионат Японии четвёртый раз подряд, сравнявшись с Ханю по количеству титулов.