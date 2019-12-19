Экономика

РБКРБКРоссии рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Читать в источнике
Комментировать950
с чего всё началось

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК18 декабря в 16:00

Подробнее о событии

«Жрём салат из общей миски руками»: Делягин объяснил, почему Россию надо, как папуаса, учить борьбе с коррупцией

Царьград20 декабря в 07:54

Хинштейн поддержал более активные меры для борьбы с коррупцией

Телеканал 360°19 декабря в 07:16

России рекомендовали активно изымать незаконное богатство чиновников

Lenta.ru18 декабря в 20:32

Эксперты оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

РИА Новости19 декабря в 00:09

России рекомендовали активнее изымать незаконное имущество чиновников

Коммерсантъ18 декабря в 19:39

На Западе потребовали от России лишать депутатов и чиновников незаконного богатства

URA.Ru18 декабря в 16:36

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

РБК18 декабря в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:10, Ашберн
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik вчера в 12:41
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на полицейских

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства взять на контроль уголовное дело, возбужденное по факту нападения группы подростков на двух полицейских в Апатитах.
Российская газета 11:34
Общество

Гороскоп на неделю: Овнов ждут перемены – Раков непредсказуемое событие

Неделя может принести перемены, причиной которым станут другие люди, их влияние на ваши дела, а также благодаря заключению договоров и контрактов.
Блокнот Волгоград 00:22
Шоу-бизнес

Ксения Собчак просит её пристрелить

Все помнят Ксению Собчак, как ведущую скандального реалити-шоу «Дом-2».
Instanews Media 20 декабря в 03:11
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
Здоровье

Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии

Российская газета 00:30
Происшествия

Найден черный ящик разбившегося Ан-72 с россиянами на борту в Конго

Газета.Ru вчера в 20:27
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
Происшествия

При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека

В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
РБК 12:53
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
Биатлон

Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф

Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место. Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе.
Вести.Ru 09:05
Политика

Лавров заявил, что русофобия в НАТО «зашкаливает»

Русофобские настроения в НАТО «зашкаливают», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
News.ru 06:59
Происшествия

Пьяный житель Югры до смерти избил маленькую дочь

Пьяный отчим избил трехлетнюю падчерицу в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Газета.Ru 12:55
Хоккей

Крикунов: качество игры в матче с «Сочи» оставляло желать лучшего

Качество игры хоккеистов московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" оставляло желать лучшего, считает главный тренер "бело-голубых" Владимир Крикунов.
РИА Новости 12:48
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Здоровье

Медик назвала три правила для оздоровления кишечника

По словам специалиста есть три правила, следуя которым можно добиться оздоровления кишечника.
Вечерняя Москва вчера в 19:25
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК вчера в 11:24
Происшествия

В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП

Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Российская газета 10:50
Происшествия

Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами

Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.
Взгляд.ру 12:47
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи

Военное дело вчера в 06:06
Политика

В Узбекистане завершились парламентские выборы

В Узбекистане завершились парламентские выборы, избирательные участки для голосования зкрылись, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:19
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Экономика

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика

США провалили миссию по уничтожению «Северного потока — 2»

Вашингтон провалил миссию по «уничтожению» этого проекта. Решение Соединённых Штатов, конечно, привело к некоторым последствиям.
Rusvesna.su вчера в 23:30
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
РИА Новости 07:58
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе потушили

Превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе завода "Нефтехим" зафиксировано не было.
Вести.Ru 12:17
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ 20 декабря в 10:35
Фигурное катание

Уно стал чемпионом Японии, опередив Ханю

Уно выиграл чемпионат Японии четвёртый раз подряд, сравнявшись с Ханю по количеству титулов.
RT на русском 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное