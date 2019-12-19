Экономика
РБКРоссии рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
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Политика
Журналисты приехали на пресс-конференцию Путина с подарками
Российские и иностранные журналисты собираются в Центре международной торговли в Москве, где состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Здоровье
В российской больнице закончилось питание для людей в реанимации
Врачи Магаданской областной больницы пожаловались на нехватку искусственного питания для пациентов реанимационного отделения, некоторых форм инсулина и постельного белья.
Политика
В США проголосовали за импичмент Трампу
Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
Религия
Что запрещено делать 19 декабря, в день Николая Чудотворца
Святой Николай считается их покровителем. Поэтому 19 декабря крики и грубость по отношению к ребенку особенно недопустимы.
Транспорт
Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено
Ростехнадзор уведомил, что официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста.
Армия и оружие
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев.
Общество
«Ъ»: установлен новый порядок замены проржавевших номеров на машинах
Правительство установило новые требования дополнительной маркировки транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
Происшествия
«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване
Мальчика положили в травматологическое отделение, а на прощание он сказал ей последние слова: "Мама, не переживай".
Наука
Ученые датировали останки последних Homo erectus на Яве
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
Общество
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Общество
Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Футбол
Ургант в эфире Первого канала прочитал хокку про Дзюбу
Российский телеведущий Иван Ургант прочитал хокку про нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу.
Происшествия
В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку
Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Общество
Погода в Петербурге побила рекорд 63-летней давности
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10
В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае остановки транзита газа
В случае остановки транзита газа Украина может потерять около 2% ВВП, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин в эфире телеканала «Россия 1».
Общество
Федеральная кадастровая палата перечислила необычные названия деревень
Федеральная кадастровая палата перечислила необычные названия деревень, попавшие в Единый государственный реестр недвижимости в 2019 году.
Технологии
Опубликован рейтинг самых популярных приложений и игр десятилетия
Самым прибыльным интернет-сервисом эксперты назвали Netflix. Наиболее популярной игрой — Subway Surfers.
Технологии
В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах
В популярном мессенджеры WhatsApp экспертами обнаружены серьезная уязвимость в групповых чатах.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Близкие родственники актрисы Анастасии Заворотнюк разместили фотографии преследующих семью журналистов.
Авто
Электромобили Tesla Model 3 могут подешеветь на 20% и более
В компании Tesla рассказали, что автомобиль Model 3 может подешеветь на 20%.
Общество