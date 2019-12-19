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Политика Журналисты приехали на пресс-конференцию Путина с подарками Российские и иностранные журналисты собираются в Центре международной торговли в Москве, где состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

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