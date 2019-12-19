Общество
РБКРоссии рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
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с чего всё началось
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.РБКвчера в 16:00
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Общество
Спецдекларацию в деле бизнесмена Израйлита потребовал арбитражный суд
Как выяснили «Ведомости», воспользоваться декларацией бизнесмена Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях и выводе средств за границу, власти хотели не только в уголовном деле, но и при его банкротстве.
Происшествия
При эвакуации детского сада в Биробиджане умерла воспитатель
Политика
Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу
В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Общество
Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы
Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе вышли в свет после скандала
Напомним, последние появились на фоне скандала, разразившегося после участия актрисы в постельной сцене фильма «Текст».
Происшествия
В Приангарье один человек погиб после ДТП с маршруткой
Автоспорт
Команда Квята объявила дату презентации нового болида
Команда Формулы-1 «Альфа Таури» презентует болид на чемпионат 2020 года 14 февраля, сообщает SpeedWeek.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Общество
В Москве побит рекорд тепла 133-летней давности
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Биатлон
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Космос
Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесен
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Музыка
Стало известно, почему Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати
Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров взял под защиту рэп-исполнителя Тимати.
Экономика
Россиянам пообещали рост пенсий
Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов.
Здоровье
Письмо Путину от коллектива РДКБ обсудили в Минздраве Башкортостана
Ирина Кононова подчеркнула, что такого рода анонимные письма с разной формулировкой периодически появляются в социальных сетях, на других площадках.
Экономика
В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России
В 2018 году впервые доля респондентов, оплачивающих товары и услуги в основном наличными, оказалась менее 50% — 37% (против 59% в 2017-м).
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Технологии
Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов
Tele2 запустила новый тарифный план с безлимитным интернетом для владельцев планшетов.
Политика
Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференцию Путина
Журналистам установили ограничение на размер плакатов перед большой пресс-конференцией Владимира Путина.
Политика
В США признали бесполезность санкций против «Северного потока-2»
Вашингтон признал «провал многолетних усилий» по созданию препятствий перед Россией для предотвращения прокладки газопровода в рамках проекта «Северный поток-2».
Политика
Глава МИД КНР назвал «несокрушимым» доверие между Россией и Китаем
Министр иностранных дел КНР Ван И считает, что взаимное доверие между Россией и Китаем несокрушимо, а двусторонние отношения «прочны как скала».
Культура
Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»
Футбол
Анчелотти получил приглашение возглавить «Эвертон»
В понедельник, 16-го декабря, стало известно, что знаменитый итальянский специалист Карло Анчелотти в ближайшее время может перебраться на Туманный Альбион, где в его услугах заинтересован "Эвертон".
Общество
В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
Общество
Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году
Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Религия
Православные верующие 19 декабря отмечают День святого Николая
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Футбол
«Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет сыграли вничью без голов
Один из самых ожидаемых матчей во всём мире — "Барселона" — "Реал" — завершился безголевой ничьей на "Камп Ноу" — 0:0.