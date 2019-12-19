Общество

РБКРБКРоссии рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
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с чего всё началось

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
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Изъятия незаконного богатства госслужащих ждут от РФ на Западе

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Один из самых ожидаемых матчей во всём мире — "Барселона" — "Реал" — завершился безголевой ничьей на "Камп Ноу" — 0:0.
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