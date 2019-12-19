Экономика
РБКРоссии рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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с чего всё началось
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.РБКвчера в 16:00
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Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Экономика
FATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков
FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.
Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
Происшествия
В Приангарье в ДТП с маршруткой погиб один человек и девять пострадали
В Иркутской области в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой один человек погиб и девять были госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
Футбол
«Ювентус» победил «Сампдорию» в чемпионате Италии
Туринский "Ювентус" переиграл "Сампдорию" в выездном матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
Религия
День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря
Святой, живший в 3-4 веках, стал великим угодником Божием. Православные верят, что он совершает много чудес для людей, которые ему молятся.
Происшествия
При эвакуации детского сада в Биробиджане умерла воспитатель
Общество
Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы
Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Футбол
Карпин назвал себя подкаблучником
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о причинах, по которым купил себе шляпу в поездке по Мексике.
Здоровье
В Иркутском областном перинатальном центре построят хирургический блок
Крайне важным социальным проектом назвал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вопрос строительства хирургического блока лбластного перинатального центра.
Общество
Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году
Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Политика
КНДР осудила резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека
Ранее в среду Генассамблея ООН в ходе заседания приняла резолюцию, в которой выражается глубокая озабоченность "многолетними и продолжающимися в настоящее время систематическими, широко распространенными и грубыми нарушениями прав человека в КНДР".
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Армия и оружие
Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
Музыка
Стало известно, почему Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати
Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров взял под защиту рэп-исполнителя Тимати.
Общество
В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
Общество
В Москве побит рекорд тепла 133-летней давности
Гаджеты
Российская компания сделала телефон для военных
В России появится новый мобильный телефон специально для военных. Идея разработки принадлежит отечественной компании Inoi.
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм», Гусев набрал одно очко
В составе "Нью-Джерси" Никита Гусев записал на свое имя результативную передачу. Российский форвард в 30 матчах набрал 15 (5+10) очков.
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Культура
Мединский предложил внести «Союз спасения» в школьную программу
18 декабря в Москве прошла долгожданная премьера фильма «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука.
Общество
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Политика
«Нафтогаз» опроверг достижение договорённости с РФ по транзиту
Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении «Нафтогаза» на официальной странице предприятия в социальной сети Facebook.
Единоборства
Рэпер 50 Сent посмеялся над бойцом UFC, которому сломали челюсть
Рэп-исполнитель, актер и продюсер Кертис «50 cent» Джексон поиздевался над бойцом UFC Колби Ковингтоном, который получил травму челюсти в поединке против Камару Усмана на турнире UFC 245.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые в скором времени получат обновление операционной системы до Android 10.
Кино