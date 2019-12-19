Экономика

РБКРБКРоссии рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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с чего всё началось

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

The Financial Action Task Force: Россия должна активнее конфисковывать имущество у коррупционеров

Эхо Москвы00:15

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

РБКвчера в 16:00

В России ответили на идею G7 активнее лишать чиновников незаконного богатства

URA.Ru00:15

России рекомендовали активно изымать незаконное богатство чиновников

Lenta.ruвчера в 20:32

FATF рекомендовала России активнее изымать незаконные активы чиновников

Коммерсантъвчера в 19:39

Изъятия незаконного богатства госслужащих ждут от РФ на Западе

News.ruвчера в 17:54

Эксперты оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

РИА Новости00:09
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Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ТАСС вчера в 16:00
Экономика

FATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков

FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.
РБК вчера в 09:45
Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
Lenta.ru вчера в 20:47
Происшествия

В Приангарье в ДТП с маршруткой погиб один человек и девять пострадали

В Иркутской области в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой один человек погиб и девять были госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
RT на русском вчера в 22:45
Футбол

«Ювентус» победил «Сампдорию» в чемпионате Италии

Туринский "Ювентус" переиграл "Сампдорию" в выездном матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости вчера в 15:13
Религия

День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря

Святой, живший в 3-4 веках, стал великим угодником Божием. Православные верят, что он совершает много чудес для людей, которые ему молятся.
Телепорт вчера в 18:35
Происшествия

При эвакуации детского сада в Биробиджане умерла воспитатель

REGNUM вчера в 21:39
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
РБК вчера в 23:54
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Гаджеты

Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»

Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Красная весна вчера в 15:13
Футбол

Карпин назвал себя подкаблучником

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о причинах, по которым купил себе шляпу в поездке по Мексике.
Газета.Ru вчера в 20:37
Здоровье

В Иркутском областном перинатальном центре построят хирургический блок

Крайне важным социальным проектом назвал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вопрос строительства хирургического блока лбластного перинатального центра.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 04:36
Общество

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году

Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Волгоградская правда вчера в 09:21
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Политика

КНДР осудила резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека

Ранее в среду Генассамблея ООН в ходе заседания приняла резолюцию, в которой выражается глубокая озабоченность "многолетними и продолжающимися в настоящее время систематическими, широко распространенными и грубыми нарушениями прав человека в КНДР".
ТАСС вчера в 22:26
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Армия и оружие

Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа

Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 21:23
Музыка

Стало известно, почему Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати

Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров взял под защиту рэп-исполнителя Тимати.
Культуромания вчера в 15:29
Общество

В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
BFM.ru вчера в 14:54
Общество

В Москве побит рекорд тепла 133-летней давности

Газета.Ru вчера в 13:26
Гаджеты

Российская компания сделала телефон для военных

В России появится новый мобильный телефон специально для военных. Идея разработки принадлежит отечественной компании Inoi.
ToDay News Ufa вчера в 12:26
Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм», Гусев набрал одно очко

В составе "Нью-Джерси" Никита Гусев записал на свое имя результативную передачу. Российский форвард в 30 матчах набрал 15 (5+10) очков.
Матч ТВ вчера в 21:41
Общество

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
REGNUM вчера в 02:15
Культура

Мединский предложил внести «Союз спасения» в школьную программу

18 декабря в Москве прошла долгожданная премьера фильма «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука.
Телепрограмма вчера в 22:54
Общество

Что изменится в жизни россиян в 2020 году

В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
Lenta.ru 17 декабря в 16:01
Политика

Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
РБК вчера в 13:13
Политика

«Нафтогаз» опроверг достижение договорённости с РФ по транзиту

Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении «Нафтогаза» на официальной странице предприятия в социальной сети Facebook.
News.ru 16 декабря в 08:30
Единоборства

Рэпер 50 Сent посмеялся над бойцом UFC, которому сломали челюсть

Рэп-исполнитель, актер и продюсер Кертис «50 cent» Джексон поиздевался над бойцом UFC Колби Ковингтоном, который получил травму челюсти в поединке против Камару Усмана на турнире UFC 245.
Sport24.ru вчера в 11:42
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10

Названы смартфоны Huawei и Honor, которые в скором времени получат обновление операционной системы до Android 10.
UfaTime.ru 17 декабря в 16:00
Кино

Российский фильм «Дылда» оказался в шорт-листе претендентов на «Оскар»

Мойка78 16 декабря в 20:56
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