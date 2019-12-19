Экономика
РБКРоссии рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
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с чего всё началось
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.РБК16:00
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Энергетика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
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Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Политика
Россия расширила санкции в отношении Украины
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины против которых вводятся специальные экономические меры.
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Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Финансы
Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
Нехватка денег Минувшей осенью в США неожиданно разразился кризис ликвидности: 16 сентября заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Общество
Россияне начали отказываться от Деда Мороза на Новый год
Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки в 2019 году снизился.
Здоровье
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Энергетика
«Нафтогаз» оценил стоимость ГТС Украины без транзита российского газа
Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Происшествия
Десять тысяч детей эвакуировано из детсадов Хабаровска
В результате, власти были вынуждены эвакуировать из дошкольных учреждений более десяти тысяч детей и более двух тысяч сотрудников.
Происшествия
В Приангарье в ДТП с маршруткой погиб один человек и девять пострадали
В Иркутской области в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой один человек погиб и девять были госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Кино
Трейлер фильма «Лед 2»: Александр Петров воспитывает дочь
После свадьбы в фильме "Лед 2" у Нади (Аглая Тарасова) и Саши (Александр Петров) рождается дочь.
Общество
Российский бизнесмен предложил уволить 25 млн человек
Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Транспорт
СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля
Дополнительная маркировка транспортных средств, у которых сгнили или проржавели заводские идентификационные номера на кузове и раме, будет проходить по определенной процедуре, которая описана в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге
Московский ЦСКА обыграл сербскую «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Авто
Новый трейлер-зарядка для Tesla Cybertruck
Речь идёт о туристическом трейлере-фургоне, оснащённым солнечными батареями для осуществления подзарядки электромобиля непосредственно в процессе передвижения.
Здоровье
Начинаем производственную гимнастику
С 2020 года на Ямале начнут внедряться модельные корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих».
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек
Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Зайцева прошла тест на наркотики и доказала, что чиста
Отец Никиты Зайцева утверждал, что супруга хоккеиста употребляла запрещенные вещества.
Шоу-бизнес
Наташа Королева в образе Мальвины тоскует по 90-м
В канун смены десятилетий певица Наташа Королева затосковала по 90-м. 46-летняя певица решила примерить для фотосессии образ Мальвины.