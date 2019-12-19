Экономика

РБКРБКРоссии рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
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с чего всё началось

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК16:00

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России рекомендовали активнее конфисковать незаконное богатство чиновников

Газета.Ru21:54

России рекомендуют активнее конфисковывать имущество у коррупционеров

Znak.com21:19

На Западе потребовали от России лишать депутатов и чиновников незаконного богатства

URA.Ru16:36

FATF рекомендовала России активнее изымать незаконные активы чиновников

Коммерсантъ19:39

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News.ru17:54

России рекомендовали активно изымать незаконное богатство чиновников

Lenta.ru20:32

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

РБК16:00
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Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат

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Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
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Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
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Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
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Lenta.ru вчера в 23:31
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Россия расширила санкции в отношении Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины против которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС вчера в 09:02
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Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

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Финансы

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Нехватка денег Минувшей осенью в США неожиданно разразился кризис ликвидности: 16 сентября заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда.
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Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
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Россияне начали отказываться от Деда Мороза на Новый год

Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки в 2019 году снизился.
Lenta.ru 22:02
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Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
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Энергетика

«Нафтогаз» оценил стоимость ГТС Украины без транзита российского газа

Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
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Происшествия

Десять тысяч детей эвакуировано из детсадов Хабаровска

В результате, власти были вынуждены эвакуировать из дошкольных учреждений более десяти тысяч детей и более двух тысяч сотрудников.
Байкал24 21:39
Происшествия

В Приангарье в ДТП с маршруткой погиб один человек и девять пострадали

В Иркутской области в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой один человек погиб и девять были госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
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Общество

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РИА Новости 21:16
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Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Кино

Трейлер фильма «Лед 2»: Александр Петров воспитывает дочь

После свадьбы в фильме "Лед 2" у Нади (Аглая Тарасова) и Саши (Александр Петров) рождается дочь.
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Российский бизнесмен предложил уволить 25 млн человек

Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
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Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 09:10
Транспорт

СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля

Дополнительная маркировка транспортных средств, у которых сгнили или проржавели заводские идентификационные номера на кузове и раме, будет проходить по определенной процедуре, которая описана в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
РБК 22:34
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета вчера в 10:27
Политика

Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
РИА Новости 15:25
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге

Московский ЦСКА обыграл сербскую «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
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Новый трейлер-зарядка для Tesla Cybertruck

Речь идёт о туристическом трейлере-фургоне, оснащённым солнечными батареями для осуществления подзарядки электромобиля непосредственно в процессе передвижения.
ГЛАС.RU вчера в 17:11
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Начинаем производственную гимнастику

С 2020 года на Ямале начнут внедряться модельные корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих».
Полярный круг 22:10
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Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
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Шоу-бизнес

Жена хоккеиста Зайцева прошла тест на наркотики и доказала, что чиста

Отец Никиты Зайцева утверждал, что супруга хоккеиста употребляла запрещенные вещества.
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Православные верующие 19 декабря отмечают День святого Николая

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В канун смены десятилетий певица Наташа Королева затосковала по 90-м. 46-летняя певица решила примерить для фотосессии образ Мальвины.
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