Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссии рекомендовали активнее изымать незаконное имущество чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, чиновников обоих уровней, глав госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство, сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
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с чего всё началось

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК18 декабря в 16:00

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«Жрём салат из общей миски руками»: Делягин объяснил, почему Россию надо, как папуаса, учить борьбе с коррупцией

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URA.Ru18 декабря в 16:36

Эксперты оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

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России рекомендовали активно изымать незаконное богатство чиновников

Lenta.ru18 декабря в 20:32

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Коммерсантъ18 декабря в 19:39

Хинштейн поддержал более активные меры для борьбы с коррупцией

Телеканал 360°19 декабря в 07:16

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

РБК18 декабря в 16:00
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Здоровье

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

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В Уфе возбудили уголовное дело после пожара на заводе «Нефтехим»

Следователи намерены проанализировать изъятую производственную и разрешительную документацию, допросить руководство и сотрудников предприятия, провести пожарно-техническую судебную экспертизу для установления причины возгорания и оценку причиненного ущерба.
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Девочка из Лондона нашла на купленной открытке послание китайских заключенных

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S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
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Газета.Ru 01:28
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Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

Космический корабль Starliner завершил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме и совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
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Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
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Facebook разработает собственную операционную систему

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Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», эксперт и участник «Изборского клуба», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин заявил в комментарии «ПолитРоссии», что США не могут смириться с успешной кампанией России в Сирии, поэтому и отправили авианосец.
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Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей

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Почти 70% жителей Новороссийска оказались отключены от водоснабжения из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани.
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Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

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В Омске из-под завалов обрушившегося здания комбикормового завода извлекли тело погибшего мужчины.
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В Саратове застрелен сотрудник полиции

Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.
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