Экономика
КоммерсантъРоссии рекомендовали активнее изымать незаконное имущество чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, чиновников обоих уровней, глав госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство, сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
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с чего всё началось
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.РБК18 декабря в 16:00
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На Западе потребовали от России лишать депутатов и чиновников незаконного богатства
URA.Ru18 декабря в 16:36
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