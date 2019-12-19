Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

с чего всё началось

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, чиновников обоих уровней, глав госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство, сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

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