Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссии рекомендовали активнее изымать незаконное имущество чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, чиновников обоих уровней, глав госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство, сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
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с чего всё началось

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК18 декабря в 16:00

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России рекомендовали активно изымать незаконное богатство чиновников

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РБК18 декабря в 16:00
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