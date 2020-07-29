Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссии спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

В 2022 году цена вырастет до 177 долларов, а далее и на ближайшие годы — до 194 долларов. Для России это означает небывалые проблемы с доходами от продажи газа, которые не удастся увеличить до уровня предыдущих лет.
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Fitch прогнозирует двукратный рост стоимости газа в 2021 году

Украина.ру04:36

России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

Piter.tv03:42

России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

Lenta.ruвчера в 10:58

Китай, как и Европа, близок к тому, что газ будет девать некуда

Евразия Dailyвчера в 13:44

Fitch ожидает цену газа в Европе в 2021 году на уровне $132 за тысячу кубов

ПРАЙМвчера в 08:29
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Политика

Журналист Аббас Джума: в Белоруссии задержали сотрудников ЧВК «Мар»

Правоохранители Белоруссии задержали в пансионате под Минском и на юге страны представителей ЧВК Мар, написал в своем Telegram-канале международный журналист Аббас Джума.
iReactor 03:35
Политика

СК разберется в обстоятельствах драки депутатов в Ульяновской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах драки между депутатами во время заседания Заксобрания Ульяновской области.
ТАСС 03:59
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Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
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Политика

Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы

США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
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Финансы

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,83% - до отметки в 73,17 рубля, курс евро прибавил 0,5% - до 86,04 рубля.
ТАСС 03:24
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Политика

В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
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Общество

ФСИН назвала самую популярную книгу в российских колониях

Замыкают пятерку Наташа Ростова и Пьер Безухов из романа Льва Толстого «Война и мир».
Национальная служба новостей 05:23
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
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Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

CT news 28 июля в 14:15
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Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
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Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве

Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
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Единоборства

Боец UFC Валиев раскритиковал Петра Яна за оскорбление Орловского

Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев, который дебютирует в UFC 2 августа, прокомментировал конфликт обладателя пояса в легчайшем весе Петра Яна и бывшего чемпиона тяжёлого дивизиона Андрея Орловского.
Чемпионат 05:01
Армия и оружие

Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае

В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
Российская газета вчера в 03:14
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Политика

Появилось видео задержания в Минске бойцов ЧВК Вагнера

Телеканал "Беларусь 1" опубликовал кадры с момента задержания 33 сотрудников частной военной компании "Вагнер" в Минске.
Газета.Ru вчера в 08:52
Общество

Ливень в Нижнем Тагиле смыл с дороги уложенный асфальт

После вчерашнего ливня, который продолжался всего 6 минут, тагильчане жаловались на затопленные улицы, неработавшую ливневку и глохнущие в глубоких лужах машины, — пишет Знак.КОМ.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 05:26
5
Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
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Футбол

«Оренбург» вновь арендовал Капленко у «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко продолжит карьеру в «Оренбурге». Капленко арендован оренбуржским клубом до конца сезона-2020/21.
Metaratings 05:12
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Происшествия

В Севастополе за сутки выявлен один носитель корнавируса, один пациент умер

Севастополь, 30 июля 2020, 12:14 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Севастополе за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе правительства города-героя 30 июля.
REGNUM 05:14
Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
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Гаджеты

Вышел смартфон-середнячок Samsung Galaxy M31s с 64-Мп квадрокамерой и батареей на 6000 мА·ч

3DNews 04:38
Происшествия

В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке

Известия 03:37
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Футбол

Артем Дзюба продлил контракт с футбольным клубом «Зенит»

Известия 03:54
Футбол

Широков не советует Кокорину переходить в «Спартак»

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в московский «Спартак».
ГЛАС.RU 05:28
Общество

На Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 за сутки

Общее число больных COVID-19 в стране выросло до 68 794 человек. Из них 1673 умерли (23 за последние сутки), 38 154 вылечились.
РБК 03:45
Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
1,8K
Армия и оружие

В России опровергли заявления ПНС о создании военной базы в Ливии

Отвечая на вопросы египетских журналистов, российский посол пояснил, что обвинения со стороны Правительства национального согласия в том, что Россия намерена создать в Ливии собственную военную базу, безосновательны.
Военное обозрение 01:04
6
Общество

Часть нового мемориального комплекса обрушилась в Кемерово

В городе обрушилась часть мемориального объекта «Свет памяти». Он был торжественно открыт 26 июля.
ГЛАС.RU 03:14
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