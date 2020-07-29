Энергетика
Lenta.ruРоссии спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами
В 2022 году цена вырастет до 177 долларов, а далее и на ближайшие годы — до 194 долларов. Для России это означает небывалые проблемы с доходами от продажи газа, которые не удастся увеличить до уровня предыдущих лет.
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Россия ответит на «небывалые проблемы с газовыми доходами» доминированием на энергорынке
Экономика сегодня07:04
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Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Разведенная дочь Валерия Меладзе показала нового бойфренда
Пара наслаждается отдыхом в Сочи Спустя год после развода старшая дочь Валерия Меладзе Инга снова решилась на отношения — сейчас она наслаждается обществом нового избранника Дениса Давыдова на отдыхе в Сочи.
WomanHit.ru 05:43
Игры
Видео: в игре Marvel’s Avengers появится Соколиный глаз
Редвуд-Сити, США, 30 июля 2020, 09:21 — REGNUM Студия Crystal Dynamics анонсировала нового героя для игры Marvel's Avengers — им стал лучник Соколиный глаз.
REGNUM 02:21
Футбол
Роналду после победы в Серии А купил яхту за 6 млн евро
По информации Daily Mail, Криштиану Роналду после победы в Серии А приобрел себе новую яхту, которая обошлась португальцу в примерно 6 млн евро.
Bethub.org 05:40
Происшествия
В Белоруссии сообщили причины задержания граждан России
Напомним, 29 июля в Белоруссии сообщили о задержании более трех десятков россиян, которые якобы являются членами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Евразия Daily 07:00
Происшествия
Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы
Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы, где состоится предварительное заседание по его делу.
ТАСС 07:03
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Экономика
Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии
Причинами резкого перевода тарифов с интернетом без ограничения трафика в более высокий статус являются попытка защитить сети от перегрузки, а также желание выровнять доходность от услуг мобильный связи после снятия ограничительных мер, введенных на фоне пандемии.
Известия 06:11
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Гаджеты
Samsung представила Galaxy M31s с батареей на 6000 мАч и четырьмя камерами
На задней панели расположена основная камера с четырьмя датчиками, основной и них это Intelli-Cam, предлагающий расширенные возможности съемки с помощью функции One Take.
Evo-rus.com 07:06
Политика
Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц
Москва, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ.
REGNUM 06:09
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
CT news 28 июля в 14:15
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Гаджеты
Xiaomi и Qualcomm создали новую технологию
Megaobzor.com 05:24
Технологии
Россиян предостерегли от использования устройств с микрофоном
Хакеры смогут получить запись голоса владельца, чтобы потом использовать в своих целях, например для размещения контекстной рекламы.
Evo-rus.com 01:39
Здоровье
Новый этап послаблений отменят при ухудшении эпидситуации в Приамурье
Новый этап послаблений ограничений по коронавирусу отменят при ухудшении эпидситуации в Приамурье.
EastRussia 02:47
Космос
Американское космическое агентство NASA запускает новейший марсоход
Около полугода продлится космическое путешествие марсохода до планеты, минимум на два года рассчитана исследовательская программа.
Эхо Москвы 07:07
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Общество
Роман «Мастер и Маргарита» назван самым читаемым в российских колониях
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» является самой популярной книгой в российских колониях.
Аргументы и Факты 06:08
Происшествия
Судья лишилась статуса из-за подложных знаков на автомобиле
Мировая судья из Саратова лишилась должности из-за использования на автомобиле подложных регистрационных знаков, сообщает Верховный суд РФ.
РАПСИ 02:11
Политика
Кремль отверг упреки Дерипаски в недостаточной борьбе с санкциями
Все руководство страны и промышленность противодействуют антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:22
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре РПЛ в Волгограде 11 августа
Опубликовано расписание стартового тура Российской премьер-лиги в сезоне-2020/21.
Волгоградская правда 02:52
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Шоу-бизнес
Александра Черно родила сына весом 3640 г и ростом 55 см
Стало известно, что частница «Дом-2» родила сына весом 3640 г и ростом 55 см. Беременная Александра Черно несколько дней мучилась в ожидании своего первенца, врачи дали ей 3 дня, чтобы родить самостоятельно.
Дни24 05:38
Общество
Семья Сергея Фургала объявила о сборе средств на адвокатов
Семья бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств, объявила сбор средств на оплату услуг адвокатов.
Агентство Телеграф 04:04
Политика
Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы
США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие
ЛНР обвинила Украину в нарушении бессрочного перемирия
Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что украинские силовики впервые провели обстрел территории ЛНР после введения дополнительных мер контроля за перемирием в Донбассе.
Военное дело 05:34
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04