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Политика Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц Москва, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ.

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