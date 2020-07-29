Энергетика

Piter.tvPiter.tvРоссии спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

Средняя стоимость газа в 2020 году составит 88,3 доллара за тысячу кубометров. В 2021 году цена вырастет до 132,4 доллара, в 2022 году – до 177 долларов. России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами.
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России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

Piter.tv03:42

Fitch ожидает цену газа в Европе в 2021 году на уровне $132 за тысячу кубов

ПРАЙМвчера в 08:29

России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

Lenta.ruвчера в 10:58

Китай, как и Европа, близок к тому, что газ будет девать некуда

Евразия Dailyвчера в 13:44
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:05, Ашберн
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Политика

Посольство получило уведомление о задержании в Белоруссии 32 россиян

Посольство России в Белоруссии получило от МИД республики уведомление о задержании 32 россиян, сообщает официальный аккаунт дипмиссии в Twitter.
Общественная служба новостей вчера в 12:56
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Общество

В Мурманской области за сутки зарегистрировано 164 случая коронавируса

28 июля в Мурманской области выявлено 164 новых случая заболевания CoViD-19.
Аргументы и Факты - Мурманск 28 июля в 03:40
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Авто

Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Как заявили в Минпромторге, запрет на установку автозапчастей, бывших в употреблении, прежде всего касается производителей автокомпонентов и машин, которые должны обеспечить невозможность повторного использования деталей.
Новые автомобили 00:13
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Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
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Происшествия

В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа

РИА Новости 03:04
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Общество

Жену соперника Лукашенко вызвали в МВД для дачи показаний

Жену Валерия Цепкало, который не был зарегистрирован в качестве кандидата на президентские выборы в Белоруссии и бежал от ареста в Россию, Веронику Цепкало вызвали в полицию для дачи показаний по иску турецко-белорусского бизнесмена к ее мужу.
РБК 03:15
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Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости вчера в 05:00
311
Общество

Семья Фургала объявила о сборе средств на адвокатов

Семья арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов.
Lenta.ru 01:43
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Футбол

«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой

RT на русском 03:14
Политика

В Белоруссии могут ограничить Интернет во время выборов президента

В Белоруссии могут на государственном уровне ограничить работу Интернета. Об этом сообщил кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев.
News.ru 03:41
Происшествия

На Кубани ребенка унесло на матрасе в море

Сотрудники "Кубань-СПАС" краевого управления МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и администрации Приморско-Ахтарского района провели в акватории Азовского моря уникальную операцию по спасению пятилетней девочки, которую унесло очень далеко от берега на надувном матрасе.
Российская газета вчера в 15:02
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Политика

Полиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания

Полиция проводит проверку после драки депутатов на заседании законодательного собрания Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 02:30
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
1,8K
Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
181
Происшествия

СК выяснит обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка под Рязанью

РИА Новости 02:17
Армия и оружие

В России проведут огневые и ходовые испытания боевого робота «Маркер»

«В рамках проекта «Маркер» в августе запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями Минобороны России», — сообщил Григорьев в интервью ТАСС.
Известия 02:59
Финансы

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Рубль продолжает усиливать снижение к основным иностранным валютам, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 03:51
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Экономика

Мэрия Саратова сокращает расходы на переселение из аварийных домов

Предлагается на 1,5 млн увеличить траты на оплату исполнительных документов, на 2, 1 млн – на опубликование официальной информации и муниципально-правовых актов.
Взгляд-инфо 02:31
2
Общество

В Крыму за сутки выявили еще 13 случаев коронавируса

Всего на территории Республики Крым зарегистрировано 1176 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 888 человек, 15 умерли.
Вести.Севастополь 03:02
233
Общество

В ОНК сообщили об отрицательном тесте Сафронова на коронавирус

Первый анализ на коронавирусную инфекцию обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова дал отрицательный результат.
ТАСС 03:23
Общество

На Среднем Урале выявили ещё 215 носителей коронавируса

В Свердловской области подтвердили новые 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM 03:46
1,5K
Общество

Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса

Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
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Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 02:21
139
Политика

Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы

США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
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Общество

Иностранцы не могут забрать детей от суррогатных матерей из России

The Guardian отмечает, что в соцсетях родители записывают видеообращения с призывами к России выдать им специальные визы, чтобы забрать детей.
Эхо Москвы 02:09
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости вчера в 10:47
1,5K
Кино

Названы популярные у россиян новые сериалы в 2020 году

Piter.tv 01:36
7
Общество

Главы Amazon, Apple и Google ответили на вопросы конгресса о Китае

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Известия вчера в 20:32
Здоровье

В Москве выявили свыше 240 тыс. носителей коронавируса

Москва, 30 июля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 678 носителей коронавируса.
REGNUM 03:47
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