Энергетика
Piter.tvРоссии спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами
Средняя стоимость газа в 2020 году составит 88,3 доллара за тысячу кубометров. В 2021 году цена вырастет до 132,4 доллара, в 2022 году – до 177 долларов. России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:18, Ашберн
Происшествия
В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков
РИА Новости вчера в 05:00
Политика
Посольство РФ уведомили о задержании россиян в Белоруссии
После задержания ЧВК Вагнера в Белоруссии Пригожину посоветовали обратиться к психиатру Отмечается, что в посольство поступило соответствующее уведомление от белорусского МИД.
Национальная служба новостей вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости вчера в 07:44
Политика
КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ
Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
BFM.ru 00:19
Гаджеты
Стоимость всех моделей iPhone 12 стала известна до официального анонса
Инсайдер еще до официальной презентации американской компании Apple назвал цены на всю новую линейку iPhone 12.
ПРАЙМ 03:21
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
РИА Новости 03:04
Здоровье
107 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 107 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 160 пациентов, скончались 5 носителей COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com вчера в 01:45
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
Общество
В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий
В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Рубль продолжает усиливать снижение к основным иностранным валютам, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 03:51
Политика
Совбез Белоруссии допустил ограничение интернета во время митингов
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны не исключил ограничения интернета на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов.
Известия 03:40
Общество
В Кемерово обрушилась часть нового мемориального комплекса
Часть мемориального комплекса "Свет памяти", который открылся в Кемерово у президентского кадетского училища в воскресенье, 26 июля, обрушилась, подрядчик устраняет последствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
РИА Новости 02:29
Путешествия
Россиянка поделилась впечатлениями после отдыха в Анапе: «Дыра еще та»
Российские туристы рассказали порталу NGS.RU, какие впечатления у них остались после покорения отечественных курортов этим летом.
Московский Комсомолец 02:26
Шоу-бизнес
Зарплаты участников «Дома-2» упали в два раза
Paparazzi.ru 02:39
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы
США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
Технологии
Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Шоу-бизнес
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество
В ОНК сообщили об отрицательном тесте Сафронова на коронавирус
Первый анализ на коронавирусную инфекцию обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова дал отрицательный результат.
ТАСС 03:23
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Футбол
Кокорин сегодня подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»
Форвард «Зенита» Александр Кокорин сегодня заключит соглашение с московским «Спартаком». Об этом информирует Mеtaratings.
ProstoProSport 01:18
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 08:37
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Политика
США раскритиковали Польшу за отказ возмещать ущерб жертвам нацистов
Вашингтон, 30 июля 2020, 08:56 — REGNUM Государственный департамент США раскритиковал Польшу и ряд других европейских стран за невыполнение обязательств по возмещению ущерба жертвам нацистов.
REGNUM 01:56
Общество
Московский суд вступился за сталинских прокуроров
Историки пытались получить информацию об 11 советских прокурорах — членах сталинских «троек».
Коммерсантъ вчера в 18:50