Экономика

РамблерРамблерРоссии удалось вернуть рекордную сумму долгов

Всего с 2010 года Россия выдала займы на 1,3 трлн рублей, из которых вернула 800 млрд рублей. При этом в 2019 году сумма возвращенных долгов стала рекордной за десятилетие. Предыдущий рекорд был отмечен в 2018 году, тогда в бюджет вернулось 133 млрд рублей.
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с чего всё началось

Точка возврата: РФ впервые за 9 лет вернула больше кредитов, чем выдала

Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили. По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 млрд.
Известиявчера в 16:01

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Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

РБК02:03

Почему РФ вернула больше кредитов, чем выдала: комментарий эксперта

РЕН ТВ03:01

СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов

РИА Новости01:42

Россия впервые за девять лет вернула больше кредитов, чем выдала

Красная весна02:43

«Известия»: впервые за девять лет России вернули больше кредитов, чем она выдала

ТАСС01:14

России вернули денег больше, чем одолжили. Впервые с 2010 года

Телеканал 360°вчера в 19:35

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала

Известиявчера в 17:21
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 23:18, Ашберн
Общество

Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

У черных кредиторов появился новый способ мошенничества, рассказали в Центробанке.
Газета.Ru 04:55
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В ролике NASA показали, как бы выглядела Земля без океанов

Специалист NASA создал видео, на котором продемонстрировал, как будет выглядеть наша планета, когда на ней полностью высохнут все океаны.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:17
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом

Взгляд.ру 03 февраля в 15:38
Политика

ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией по вагонам

Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте украинских вагонов и стрелочных переводов, утверждают СМИ со ссылкой на источник.
Взгляд.ру вчера в 11:12
Политика

Лавров прибыл на Кубу в рамках турне по странам Латинской Америки

Куба — первая страна, которую посетит Лавров в рамках турне по странам Латинской Америки.
REGNUM 22:12
Политика

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"К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружения, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика", - отметил глава РФ.
Газета.Ru 09:47
Политика

Сенат США провалил импичмент Трампа

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
РИА Новости 16:38
Происшествия

Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
РБК вчера в 20:26
Общество

Кейт Миддлтон примерила образ рабочей из завода

Во время официального визита женщине пришлось ходить в специальной куртке и каске. Впрочем, красоту Кейт даже такой образ не смог испортить.
Kleo.ru 08:49
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Mazda запатентовала шестицилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку

Компания Mazda запатентовала рядный шестицилиндровый мотор и восьмиступенчатую автоматическую коробку.
Motor 07:05
Политика

В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
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Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

В целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на два процента.
РИА Новости 21:51
Шоу-бизнес

Порноактриса Райли Рид поделилась последствиями своей работы

На своем YouTube-канале американская порнозвезда Райли Рид рассказала своим подписчикам о неприятных последствиях своей профессии.
VSE42.RU 22:31
Общество

Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой

Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Аргументы и Факты 09:06
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Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Lenta.ru 09:28
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Наука

Аромат розы помогает обучению во время сна

Ученые из Германии выяснили, что наличие определенного запаха способствует в учебе и последующей за ней сна и повышает успеваемость в обучении на 30%.
ToDay News Ufa 03 февраля в 10:00
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова

Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Bimru.ru 10:41
Авто

Газпромбанк начал дистанционно выдавать кредиты на авто

«Ставка по кредиту для нового авто составит 6,9% годовых и 7,9% для автомобилей с пробегом при условии страхования жизни и здоровья, а ещё после того, как клиент отправит Газпромбанку снимки документов на приобретённое авто посредством онлайн-сервиса», – отмечается в пресс-релизе, который попал в «Известие».
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Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Происшествия

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
РИА Новости 05:12
Шоу-бизнес

Звезде «Зачарованных» диагностировали рак груди четвертой стадии

Американская актриса 48-летняя Шеннен Доэрти рассказала о страшном диагнозе, который ей поставили врачи — раке груди четвертой стадии.
Пятый канал вчера в 13:21
Здоровье

Ни одна астраханская райбольница полностью не укомплектована врачами

О решении проблемы нехватки медицинских кадров говорили сегодня, 4 февраля на заседании регионального правительства.
ГТРК Лотос вчера в 12:30
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Происшествия

Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье

Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
РИА Новости 07:23
Шоу-бизнес

Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына

Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер вчера в 13:47
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Мэрия Биробиджана эвакуирована после сообщения о минировании

Сотрудники городской администрации были эвакуированы из здания мэрии после получения информации о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
REGNUM 23:10
Экономика

На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд

Компания ведет подсчеты с 2015 г. Прошлогодний результат – абсолютный рекорд. Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб.
Ведомости 17:12
Экономика

Кудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
Взгляд.ру 02:42
Общество

В Симферополе решили не ограничивать подачу воды

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что в настоящее время в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды.
RT на русском 14:31
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