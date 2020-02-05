Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили. По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 млрд.

с чего всё началось

Всего с 2010 года Россия выдала займы на 1,3 трлн рублей, из которых вернула 800 млрд рублей. При этом в 2019 году сумма возвращенных долгов стала рекордной за десятилетие. Предыдущий рекорд был отмечен в 2018 году, тогда в бюджет вернулось 133 млрд рублей.

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