Экономика

РамблерРамблерРоссии удалось вернуть рекордную сумму долгов

Всего с 2010 года Россия выдала займы на 1,3 трлн рублей, из которых вернула 800 млрд рублей. При этом в 2019 году сумма возвращенных долгов стала рекордной за десятилетие. Предыдущий рекорд был отмечен в 2018 году, тогда в бюджет вернулось 133 млрд рублей.
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с чего всё началось

Точка возврата: РФ впервые за 9 лет вернула больше кредитов, чем выдала

Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили. По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 млрд.
Известия04 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

РБКвчера в 02:03

России вернули денег больше, чем одолжили. Впервые с 2010 года

Телеканал 360°04 февраля в 19:35

Россия впервые за девять лет вернула больше кредитов, чем выдала

Красная веснавчера в 02:43

СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов

РИА Новостивчера в 01:42

«Известия»: впервые за девять лет России вернули больше кредитов, чем она выдала

ТАССвчера в 01:14

Почему РФ вернула больше кредитов, чем выдала: комментарий эксперта

РЕН ТВвчера в 03:01

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала

Известия04 февраля в 17:21
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Происшествия

Силовики задержали министра транспорта Карелии

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.
ТАСС 10:27
Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости 11:15
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru 06:41
Политика

Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Ведомости вчера в 16:31
Здоровье

В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае.
РБК 11:16
Здоровье

Нарколог называет самый опасный алкогольный напиток для россиян

Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский назвал алкогольный напиток, являющийся самым опасным для здоровья человека.
The Penza Post 07:08
Общество

Мишустин назвал непосильными штрафы, предложенные в новом КоАП

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что предлагаемые новым проектом КоАП штрафы будут непосильными для автомобилистов.
РИА Новости 08:32
Шоу-бизнес

После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта

Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
Аргументы недели вчера в 11:37
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.
DP.RU 09:45
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M31 оснастят камерой с 64-Мп сенсором

Территория новостей 09:20
Происшествия

В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь

Автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько.
РИА Новости 10:28
Армия и оружие

Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400

Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
РИА Новости 04:12
Происшествия

В Москве задержан поджигатель суда

Столичная полиция задержала подозреваемого в поджоге здания суда, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 09:38
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
URA.Ru вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева тайно вышла замуж

Актриса Наталья Бочкарева тайно вышла замуж. Избранником стал мужчина по имени Роман, он помогает Наталье с работой в ее актерской школе.
Рамблер вчера в 23:25
Политика

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

Российская газета 09:09
Армия и оружие

США отказались требовать смены Асада и сирийского правительства

В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада.
Lenta.ru 10:44
Футбол

ФИФА не подтвердила информацию о запрете на участие России в ЧМ-2022

В ФИФА прокомментировали информацию о запрете WADA на выступление сборной России на чемпионате мира 2022 года.
Бомбардир.ру вчера в 06:44
Спорт

Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой

РИА Новости 10:03
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ вчера в 18:49
Происшествия

При жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула погиб один человек

Один человек погиб, еще 157 человек пострадали в результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен.
РБК вчера в 15:31
Общество

Путин назвал две опоры прорыва в XXI веке

Lenta.ru 07:20
Киберспорт

Dendi: «В один момент вечером Cooman сообщил, что Virtus.pro позвала его в команду»

Капитан и основатель B8 Esports Данил Dendi Ишутин рассказал, что изначально команда планировала играть квалификации на мейджор ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 с Зауром Cooman Шахмурзаевым.
CyberSport.ru 10:58
Политика

Новым гендиректором «Сухого» стал глава РСК «МиГ»

Взгляд.ру 09:28
Интернет

Google Картам исполнилось 15 лет. Сервис получил крупное обновление

Сегодня приложением активно пользуются более миллиарда человек по всему миру, поэтому своё 15-летие сервис решил отметить крупным обновлением.
3DNews 08:50
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Магомеду Исмаилову.
RT на русском 06:11
Общество

Польша отказалась от российского угля

Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.
Lenta.ru 06:14
Шоу-бизнес

Анна Семенович перенесла операцию на ноге

Певица Анна Семенович у себя в Instagram рассказала о перенесенной операции.
Газета.Ru 02:05
Происшествия

Хабаровский суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу скрывающегося за границей сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как "крабовый король" и бывшего одним из крупнейших в России добытчиков краба.
PrimaMedia.ru 05:07
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR

Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
ToDay News Ufa 04:54
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