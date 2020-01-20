Политика
Lenta.ruРоссии вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Отмечается, что за 2018 год стране задолжали за оружие около трех миллиардов долларов.
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с чего всё началось
Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).РИА Новостивчера в 19:55
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Эксперт рассказал, когда Россия сможет получить долги за поставки оружия зарубеж
Комсомольская правда03:26
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