Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

с чего всё началось

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Отмечается, что за 2018 год стране задолжали за оружие около трех миллиардов долларов.

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