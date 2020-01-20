Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссии вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Отмечается, что за 2018 год стране задолжали за оружие около трех миллиардов долларов.
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с чего всё началось

Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику

Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
РИА Новостивчера в 19:55

Подробнее о событии

России вернут долги за военную технику

Газета.Ru01:46

СМИ: России начали возвращать долги за военную технику

РЕН ТВвчера в 20:15

Источник: Россия пытается вернуть миллиардные долги за военную технику

URA.Ruвчера в 21:29

России вернут долги за военную технику

Lenta.ruвчера в 21:12

СМИ: России начали возвращать долги за оружие

News.ruвчера в 20:33

СМИ узнали о возврате России долгов за военную технику

Известиявчера в 23:02

Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику

РИА Новостивчера в 19:55
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Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Происшествия

Среди погибших в пермском отеле оказался ребенок

В результате в отеле, расположенном на цокольном этаже дома, погибли пять человек, еще шестеро пострадали, из них трое были госпитализированы.
Российская газета 02:13
Политика

Сербия закупила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»

По сообщению РИА Новости со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества, в рамках заключенного контракта между Россией и Сербией началась реализация поставки шести комплексов ПВО «Панцирь-С1».
Военное дело 01:16
Политика

Лавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии

Исполняющий обязанности главы российского МИДа Сергей Лавров рассказал о содержании итогового документа по урегулированию конфликта в Ливии, который был принят в воскресенье, 19 января, на международной конференции в Берлине.
Профиль вчера в 15:34
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Общество

Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
Российская газета 00:20
Политика

Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля.
РБК 00:30
Происшествия

Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
РИА Новости 00:19
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Позже во время фотографирования на красной дорожке со статуэтками Джен и Бред поздравили друг друга.
ТВ Центр 01:09
Здоровье

Вода помогает в борьбе с лишним весом

Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
Live24 18 января в 01:16
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги

Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Газета.Ru 02:26
Экономика

Экономика КНДР начала расти быстрее российской

Рост ВВП Северной Кореи в 2019 году составил 1,8 процента, а в 2020-м и 2021-м, согласно прогнозам, он достигнет уровня 2,2 и 2,8 процента соответственно.
Lenta.ru 02:03
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Армия и оружие

Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии

Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
Известия вчера в 15:51
Гаджеты

Рассекречены характеристики видеокарт NVIDIA нового поколения

Анонс видеокарт нового поколения ожидается в марте 2020 года.
Ferra вчера в 11:03
Политика

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов

Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
REGNUM вчера в 13:48
Общество

Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
REGNUM вчера в 12:21
Экономика

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 14:39
Шоу-бизнес

17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках

В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова.
Телепрограмма вчера в 04:26
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов

Супруги Гарри и Меган Маркл 8 января объявили, что решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Телеканал RTVI вчера в 05:38
Общество

«Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой

Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.
RT на русском 01:57
Единоборства

Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Известия вчера в 00:30
Здоровье

Эти 4 изменения в завтраке помогут активнее сжигать жир уже с утра

Специалистами диетологами определены и рекомендованы четыре необходимые изменения в завтраке, которые помогут активнее сжигать жир в организме уже с утра при помощи полезного завтрака.
Ugpressa.ru вчера в 22:30
Энергетика

СМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
РБК 00:15
Происшествия

В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте

Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволило врача-рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Российская газета вчера в 04:01
Общество

В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова

Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.
Вести.Ru вчера в 08:45
Политика

Оппозиция проведёт шествие против конституционной реформы 29 февраля

Оппозиция подаст в мэрию Москвы заявку на проведение 29 февраля шествия против конституционной реформы, предложенной Владимиром Путиным, сообщил в Facebook политик Илья Яшин.
АН Между строк 02:30
Политика

Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Lenta.ru вчера в 18:36
Здоровье

Владимир Сипягин остался недоволен ремонтом в Судогодской ЦРБ

Владимирские новости 00:32
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru вчера в 08:20
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