Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссии вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Отмечается, что за 2018 год стране задолжали за оружие около трех миллиардов долларов.
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с чего всё началось

Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику

Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
РИА Новостивчера в 19:55

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, когда Россия сможет получить долги за поставки оружия зарубеж

Комсомольская правда03:26

России вернут долги за военную технику

Газета.Ru01:46

Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику

РИА Новостивчера в 19:55

Источник: Россия пытается вернуть миллиардные долги за военную технику

URA.Ruвчера в 21:29

России вернут долги за военную технику

Lenta.ruвчера в 21:12

СМИ: России начали возвращать долги за военную технику

РЕН ТВвчера в 20:15

СМИ узнали о возврате России долгов за военную технику

Известиявчера в 23:02
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Гаджеты

Новый смартфон-бюджетник Nokia замечен на сайте регулятора

На сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC) появились сведения о новом смартфоне Nokia начального уровня, который в скором времени анонсирует компания HMD Global.
3DNews вчера в 03:30
Транспорт

Саратовский аэропорт «Гагарин» стал узловым

РИА Новости 02:35
Происшествия

Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок

При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Lenta.ru 03:23
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Политика

РБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны.
Газета.Ru 03:37
Общество

Ozon уволит большинство курьеров

Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Общество

Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

Режиссер Сергей Соловьев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" источник в окружении режиссера.
Вести.Ru 03:29
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru вчера в 08:20
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным.
Lenta.ru 01:29
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Общество

Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера

Ранее "РГ" уже писала о том, что, планируется создать реестр "красивых" номеров, которые будут продавать автовладельцам.
Российская газета 03:35
Экономика

«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ

Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под "установление дополнительных/повышенных размеров комиссий".
Газета.Ru 02:16
Политика

Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
РИА Новости 00:32
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Общество

В Москве и Петербурге «заминировали» суды, ТЦ, школы и метро

Коммерсантъ 03:21
Энергетика

СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
РБК 03:57
Авто

Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет

Letnews.ru вчера в 08:27
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Нормализации отношений между Москвой и Лондоном пока ждать не приходится - Великобритания по-прежнему считает действия Кремля угрозой своей нацбезопасности, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон президенту РФ Владимиру Путину.
Газета.Ru 02:35
Происшествия

На Украине проходят массовые обыски по делу Гандзюк

Офис генпрокурора Украины инициировал ряд обысков в рамках расследования убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк.
Украина.ру 03:24
Транспорт

Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой

"У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.
Интерфакс 03:07
Происшествия

В Томске женщина бросила новорожденного ребенка в подъезде

ТАСС 02:38
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
ГЛАС.RU 01:45
Общество

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Известия вчера в 17:52
Кино

В США вручены награды гильдии киноактеров

Приз за главную мужскую роль получил Хоакин Феникс за роль в нашумевшем фильме "Джокер".
Радио Культура 01:29
Шоу-бизнес

В Сети появилось первое фото со свадьбы Дарьи Жуковой

Экс-супруга миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова недавно отпраздновала свадебную церемонию вместе со своим возлюбленным - греческим миллионером Ставросом Ниархосом.
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Экономика

Коэффициенты-дефляторы на 2020 г. откорректированы

Коэффициенты-дефляторы, необходимые для расчета НДФЛ, ЕНВД, налога при ПСН и торгового сбора, на 2020 г. были утверждены приказом Минэкономразвития России от 21.10.2019 № 684.
Экономика и жизнь 17 января в 09:24
Общество

В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
RT на русском 03:41
Общество

В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей

В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Ведомости 02:26
Спорт

Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира в Чехии

ProstoProSport вчера в 07:46
Как работают Яндекс.Новости?
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