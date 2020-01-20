Политика
Lenta.ruРоссии вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Отмечается, что за 2018 год стране задолжали за оружие около трех миллиардов долларов.
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с чего всё началось
Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).РИА Новостивчера в 19:55
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Эксперт рассказал, когда Россия сможет получить долги за поставки оружия зарубеж
Комсомольская правда03:26
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На сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC) появились сведения о новом смартфоне Nokia начального уровня, который в скором времени анонсирует компания HMD Global.
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СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
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Общество
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
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Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера
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«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ
Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под "установление дополнительных/повышенных размеров комиссий".
Политика
Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США
Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Общество
В Москве и Петербурге «заминировали» суды, ТЦ, школы и метро
Энергетика
СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
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Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Нормализации отношений между Москвой и Лондоном пока ждать не приходится - Великобритания по-прежнему считает действия Кремля угрозой своей нацбезопасности, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон президенту РФ Владимиру Путину.
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На Украине проходят массовые обыски по делу Гандзюк
Офис генпрокурора Украины инициировал ряд обысков в рамках расследования убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк.
Транспорт
Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой
"У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
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Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Кино
В США вручены награды гильдии киноактеров
Приз за главную мужскую роль получил Хоакин Феникс за роль в нашумевшем фильме "Джокер".
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В Сети появилось первое фото со свадьбы Дарьи Жуковой
Экс-супруга миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова недавно отпраздновала свадебную церемонию вместе со своим возлюбленным - греческим миллионером Ставросом Ниархосом.
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Коэффициенты-дефляторы на 2020 г. откорректированы
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Общество
В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта
Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
Общество
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Спорт