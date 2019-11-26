Экономика
Lenta.ruРоссии захотели заплатить за солярку алмазами
Зимбабве обсуждает трехлетнюю сделку на 1,4 миллиарда долларов по поставкам российского топлива в обмен на алмазы. Об этом пишет местное издание Business Times со ссылкой на источники.
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СМИ сообщили о планах Зимбабве по бартеру алмазов на горючее с «Татнефтью» и АЛРОСА
Интерфаксвчера в 13:48
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Футбол
«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов
Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
Хоккей
Панарин повторил достижение Павла Буре
Российский форвард клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в матче против "Миннесоты" и повторил достижение Павла Буре.
Политика
О чем Путин поговорил с Зеленским
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
Технологии
Создатель интернета Тим Бернерс-Ли призывает к безопасности в Сети
Британский программист, создатель Всемирной паутины Тим Бернес-Ли представил глобальный план действий под названием «Договор сети» с призывом к мировому сообществу сделать интернет более безопасным.
Спорт
Кремль опроверг данные о встрече руководителей спортивных федераций
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о встрече руководителей спортивных федераций в администрации президента по вопросу возможных санкций в отношении российского спорта.
Здоровье
Итоги недели. Что важного и интересного произошло в Ульяновской области с 17 по 23 ноября
С 2020 года в Ульяновской области цифровизация сферы закупок лекарств и изделий медицинского назначения охватит все учреждения здравоохранения.
Спорт
Россия может лишиться Олимпиады, Евро-2020, а спортсмены уедут. Интервью с главой РУСАДА о будущем российского спорта
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что если Россия пропустит Олимпиаду, то многие спортсмены покинут российскую юрисдикцию.
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Экономика
Экономисты ожидают «финансовый апокалипсис» в 2020 году
С выводами коллег согласен и Нуриэль Рубини, экономист, который предсказал финансовый коллапс 2008 года.
Общество
Кремль закроют для учений по пресечению терактов и пожаров
"В ходе учений будут отработаны практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушением условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам", - говорится в сообщении ФСО.
Политика
Генштаб Украины назвал маловероятной открытую агрессию России
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что Россия является врагом Украины, с которым нужно разговаривать либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов, исключая при этом финансово-экономические отношения.
Экономика
«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
В самом НПЗ и Сбербанке не комментируют появление новых акционеров. Связаться с господами Субботиным и Рагимовым не удалось.
Происшествия
СМИ сообщили о первых жертвах землетрясения в Албании
В Албании в результате землетрясение погибли как минимум два человека, сообщает 26 ноября издание Faktor.
Происшествия
ФСБ задержала бывшего замглавы уголовного розыска в Москве
Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции Пресненского района Москвы майора полиции Руслана Дейниченко.
Наука
Новокаледонские вороны могут контролировать себя как дети
В результате птицы успешно прошли когнитивный тест и доказали, что могут контролировать себя почти так же, как и дети, пишет Naked Science.
Экономика
В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов
Принятие инициативы «позволит гражданам, заключающим договора долевого участия, получить дополнительный доход в виде процентов от средств, которые будут размещены на счетах эскроу», говорится в пояснительной записке.
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову.
Шоу-бизнес
«Пятый месяц»: Раскрыты детали «беременности» Светланы Ходченковой
Ещё пару месяцев назад возникли слухи о романе Светланы Ходченковой с Семёном Слепаковым.
Экономика
Набиуллина: банки РФ почти не страдают от санкций
Последствия западных санкций почти не отражаются на российских банках благодаря усилиям, предпринятым руководством РФ.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Напомним, сенсационное заявление сделал украинский телеканал ТСН, заявив о том, что бывший народный мэр Горловки Эдуард Матюха является вовсе не ополченцем, а кадровым офицером ГУР МО Украины.
Наука
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Культура
София Ротару переживает из-за травли в прессе
В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
Армия и оружие
Опубликованы кадры испытаний российских С-400 в Турции
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.