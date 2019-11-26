Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии захотели заплатить за солярку алмазами

2 фото
Зимбабве обсуждает трехлетнюю сделку на 1,4 миллиарда долларов по поставкам российского топлива в обмен на алмазы. Об этом пишет местное издание Business Times со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

СМИ сообщили о планах Зимбабве по бартеру алмазов на горючее с «Татнефтью» и АЛРОСА

Интерфаксвчера в 13:48

России захотели заплатить за солярку алмазами

Lenta.ru04:30

СМИ: Зимбабве готовит с «АЛРОСА» и «Татнефтью» сделку по обмену алмазов на топливо

Вести.Финанс02:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:49, Вашингтон
Футбол

«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов

Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
Советский спорт 02:55
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Интерфакс 03:34
Хоккей

Панарин повторил достижение Павла Буре

Российский форвард клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в матче против "Миннесоты" и повторил достижение Павла Буре.
РИА Новости 00:46
Политика

О чем Путин поговорил с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
РИА Новости Крым вчера в 23:41
Технологии

Создатель интернета Тим Бернерс-Ли призывает к безопасности в Сети

Британский программист, создатель Всемирной паутины Тим Бернес-Ли представил глобальный план действий под названием «Договор сети» с призывом к мировому сообществу сделать интернет более безопасным.
iReactor вчера в 13:49
Происшествия

Главу «Христианского государства» Калинина освободили в зале суда

РИА Новости 03:53
Спорт

Кремль опроверг данные о встрече руководителей спортивных федераций

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о встрече руководителей спортивных федераций в администрации президента по вопросу возможных санкций в отношении российского спорта.
RT на русском 03:46
Здоровье

Итоги недели. Что важного и интересного произошло в Ульяновской области с 17 по 23 ноября

С 2020 года в Ульяновской области цифровизация сферы закупок лекарств и изделий медицинского назначения охватит все учреждения здравоохранения.
Ульяновская правда 23 ноября в 09:50
Спорт

Россия может лишиться Олимпиады, Евро-2020, а спортсмены уедут. Интервью с главой РУСАДА о будущем российского спорта

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что если Россия пропустит Олимпиаду, то многие спортсмены покинут российскую юрисдикцию.
Дождь вчера в 14:07
Энергетика

Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru вчера в 22:18
Экономика

Экономисты ожидают «финансовый апокалипсис» в 2020 году

С выводами коллег согласен и Нуриэль Рубини, экономист, который предсказал финансовый коллапс 2008 года.
Pravda.Ru 24 ноября в 23:32
Происшествия

Мать оставленной в кустах в Подмосковье девочки объяснилась с полицией

РБК вчера в 13:33
Общество

Кремль закроют для учений по пресечению терактов и пожаров

"В ходе учений будут отработаны практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушением условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам", - говорится в сообщении ФСО.
Российская газета 03:45
Происшествия

Историка Соколова могут этапировать в «Матросскую Тишину»

REGNUM 02:31
Политика

Генштаб Украины назвал маловероятной открытую агрессию России

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что Россия является врагом Украины, с которым нужно разговаривать либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов, исключая при этом финансово-экономические отношения.
Rambler News Service вчера в 09:06
Экономика

«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

В самом НПЗ и Сбербанке не комментируют появление новых акционеров. Связаться с господами Субботиным и Рагимовым не удалось.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Происшествия

СМИ сообщили о первых жертвах землетрясения в Албании

В Албании в результате землетрясение погибли как минимум два человека, сообщает 26 ноября издание Faktor.
REGNUM 01:33
Происшествия

ФСБ задержала бывшего замглавы уголовного розыска в Москве

Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции Пресненского района Москвы майора полиции Руслана Дейниченко.
Lenta.ru 03:53
Наука

Новокаледонские вороны могут контролировать себя как дети

В результате птицы успешно прошли когнитивный тест и доказали, что могут контролировать себя почти так же, как и дети, пишет Naked Science.
МедиаПоток вчера в 11:17
Экономика

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов

Принятие инициативы «позволит гражданам, заключающим договора долевого участия, получить дополнительный доход в виде процентов от средств, которые будут размещены на счетах эскроу», говорится в пояснительной записке.
РБК 03:06
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову.
РИА Новости 03:46
Шоу-бизнес

«Пятый месяц»: Раскрыты детали «беременности» Светланы Ходченковой

Ещё пару месяцев назад возникли слухи о романе Светланы Ходченковой с Семёном Слепаковым.
Bimru.ru вчера в 06:59
Экономика

Набиуллина: банки РФ почти не страдают от санкций

Последствия западных санкций почти не отражаются на российских банках благодаря усилиям, предпринятым руководством РФ.
REGNUM 02:55
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

9111.ru 02:51
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Напомним, сенсационное заявление сделал украинский телеканал ТСН, заявив о том, что бывший народный мэр Горловки Эдуард Матюха является вовсе не ополченцем, а кадровым офицером ГУР МО Украины.
Похвистнево-Информ 24 ноября в 23:24
Наука

Установлена наименее уязвимая для рака группа крови

Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Live24 вчера в 02:25
Культура

София Ротару переживает из-за травли в прессе

В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
Комсомольская правда вчера в 11:25
Армия и оружие

Опубликованы кадры испытаний российских С-400 в Турции

ТК Звезда вчера в 09:15
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зимбабве
Государство
Государство в южной части африканского континента, между водопадом Виктория, реками Замбези и Лимпопо. Граничит с ЮАР на юге, Мозамбиком на востоке, с Ботсваной на западе и Замбией на севере, не имеет выхода к морю.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Татнефть
Российская компания
Российская нефтяная компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В. Д. Шашина. Штаб-квартира - в Альметьевске. Занимает пятое место в России по объёму добычи нефти. По данным рейтинга медиахолдинга «Эксперт» занимала 15 место по объёмам реализации продукции в 2016 году среди российских компаний.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное