Политика
Газета.RuРоссийская Федерация отмечает День России
12 июня Российская Федерация отмечает День России. Раньше этот праздник назывался буквально - День принятия Декларации о государственном суверенитете России, или проще - День независимости.
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Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости вчера в 14:11
Политика
Путин поздравил россиян с Днём России
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.
RT на русском 06:04
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
Общество
Воробьев рассказал о главном вызове после окончания пандемии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал восстановление экономики самым главным вызовом после окончания пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 03:07
Интернет
В WhatsApp появится новая функция для поиска сообщений
Разработчики WhatsApp запустили тестирование новой функции, которая позволит быстро найти сообщения с помощью указанию даты.
UfaTime.ru 04:31
Происшествия
После крушения легкомоторного самолёта под Рязанью возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области, в результате которого погиб пилот.
RT на русском 05:24
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
BFM.ru 06:09
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 04:41
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Политика
На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров
Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета вчера в 09:59
Авто
Новый Nissan Qashqai замечен на тестах
В объективы папарацци попало новое поколение популярного кроссовера Nissan Qashqai.
Новые автомобили вчера в 02:34
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино
Сердца зрителей были завоеваны голливудским актером Харрисоном Фордом, сыгравшим Индиану Джонса.
RuNews24.ru 03:59
Общество
Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе
В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин.
РБК 06:12
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:21
Общество
На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции
На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
Газета.Ru 04:27
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Игры
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
REGNUM вчера в 17:50
Политика
Украинские аэропорты начнут принимать международные рейсы
Правительство Украины в пятницу, 12 июня, разрешило некоторым аэропортам в стране с 15 июня принимать международные рейсы, также утверждены новые критерии работы пропускных пунктов.
Газета.Ru 05:03
Транспорт
Продажа билетов на поезд в Крым через Пензу будет открыта до конца дня
PenzaNews вчера в 05:15
Политика
Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
RT на русском 06:52
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
Происшествия
В мечети в Кабуле произошел взрыв
BFM.ru 05:16
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
Здоровье
Украина может ужесточить карантин из-за вспышки коронавируса
За последние сутки ведомством был зафиксирован антирекорд по количество новых инфицированных.
MedikForum.ru вчера в 18:38
Общество
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
Общество
Вспышку коронавируса выявили в Карелии в вахтовом поселке АО «ВАД»
Вспышку COVID-19 обнаружили в вахтовом поселке АО «ВАД», расположенном в Сортавальском районе в поселке Пуйккола.
ИА Республика 02:44