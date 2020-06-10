Политика

Газета.RuГазета.RuРоссийская Федерация отмечает День России

12 июня Российская Федерация отмечает День России. Раньше этот праздник назывался буквально - День принятия Декларации о государственном суверенитете России, или проще - День независимости.
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Подробнее о событии

День России страна встретит концертом и онлайн-флешмобами

Московский Комсомолец03:52

Новой России – 30 лет: воспоминание о будущем?

ИА Альтаир10 июня в 12:05

30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было?

Lenta.ru10 июня в 17:02

День России 2020: как пройдет праздник

Утро.ru10 июня в 13:55

Основной Закон России

Российская газета10 июня в 12:50

День России 2020 года: как отдыхаем в июне, что за праздник, традиции и особенности

ФАН10 июня в 12:10

Как в стране отмечают День России в 2020 году

RT на русском00:30
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости вчера в 14:11
1,2K
Политика

Путин поздравил россиян с Днём России

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.
RT на русском 06:04
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Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
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Общество

Воробьев рассказал о главном вызове после окончания пандемии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал восстановление экономики самым главным вызовом после окончания пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 03:07
Интернет

В WhatsApp появится новая функция для поиска сообщений

Разработчики WhatsApp запустили тестирование новой функции, которая позволит быстро найти сообщения с помощью указанию даты.
UfaTime.ru 04:31
9
Происшествия

После крушения легкомоторного самолёта под Рязанью возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области, в результате которого погиб пилот.
RT на русском 05:24
10
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
1,6K
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

BFM.ru 06:09
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
1,7K
Общество

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 04:41
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Политика

На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров

Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета вчера в 09:59
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Авто

Новый Nissan Qashqai замечен на тестах

В объективы папарацци попало новое поколение популярного кроссовера Nissan Qashqai.
Новые автомобили вчера в 02:34
3
Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино

Сердца зрителей были завоеваны голливудским актером Харрисоном Фордом, сыгравшим Индиану Джонса.
RuNews24.ru 03:59
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Общество

Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе

В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин.
РБК 06:12
Здоровье

На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:21
1,6K
Общество

На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции

На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
Газета.Ru 04:27
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,6K
Игры

Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village

REGNUM вчера в 17:50
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Политика

Украинские аэропорты начнут принимать международные рейсы

Правительство Украины в пятницу, 12 июня, разрешило некоторым аэропортам в стране с 15 июня принимать международные рейсы, также утверждены новые критерии работы пропускных пунктов.
Газета.Ru 05:03
Транспорт

Продажа билетов на поезд в Крым через Пензу будет открыта до конца дня

PenzaNews вчера в 05:15
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Политика

Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
RT на русском 06:52
Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
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Происшествия

В мечети в Кабуле произошел взрыв

BFM.ru 05:16
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
1,6K
Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
Здоровье

Украина может ужесточить карантин из-за вспышки коронавируса

За последние сутки ведомством был зафиксирован антирекорд по количество новых инфицированных.
MedikForum.ru вчера в 18:38
2
Общество

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
3
Общество

Вспышку коронавируса выявили в Карелии в вахтовом поселке АО «ВАД»

Вспышку COVID-19 обнаружили в вахтовом поселке АО «ВАД», расположенном в Сортавальском районе в поселке Пуйккола.
ИА Республика 02:44
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