12 июня Российская Федерация отмечает День России. Раньше этот праздник назывался буквально - День принятия Декларации о государственном суверенитете России, или проще - День независимости.

Происшествия Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице. 1,2K

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Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции. 107

Общество Воробьев рассказал о главном вызове после окончания пандемии Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал восстановление экономики самым главным вызовом после окончания пандемии коронавирусной инфекции.

Происшествия После крушения легкомоторного самолёта под Рязанью возбудили дело Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области, в результате которого погиб пилот. 10

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

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Общество Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.

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Здоровье На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе. 1,6K

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Политика Украинские аэропорты начнут принимать международные рейсы Правительство Украины в пятницу, 12 июня, разрешило некоторым аэропортам в стране с 15 июня принимать международные рейсы, также утверждены новые критерии работы пропускных пунктов.

Политика Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.

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