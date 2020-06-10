Политика
Газета.RuРоссийская Федерация отмечает День России
12 июня Российская Федерация отмечает День России. Раньше этот праздник назывался буквально - День принятия Декларации о государственном суверенитете России, или проще - День независимости.
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Общество
Опубликована карта выхода России из самоизоляции
«С помощью интерактивной карты, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, можно ознакомиться с ситуацией в каждом субъекте РФ и узнать, на каком этапе выхода из режима самоизоляции находится конкретный регион, какие ограничения уже отменили, а какие еще действуют», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 04:41
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве
RT на русском вчера в 04:22
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 04:41
Кино
Величайшим киногероем в истории признали ученого Индиану Джонса
Простой парень, ученый-археолог Генри Индиана Джонс-младший, выдуманный Джорджем Лукасом в 1973 году, возглавил рейтинг 50 величайших киногероев.
МИР 24 вчера в 19:37
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в Рязанской области
Легкомоторный самолет упал недалеко от населенного пункта Авдотьинка в Шиловском районе Рязанской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РБК вчера в 14:54
Общество
В Ростовской области от коронавируса скончался 12-летний ребенок
В Ростовской области за сутки зарегистрировали пять погибших из-за коронавируса, в то числе 12-летний ребенок.
Городской репортер 04:40
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Общество
В доме экс-министра Украины прошел обыск
Обыск в доме бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна начался утром.
ИА Красная Весна 02:34
Футбол
Савин рассказал, как по ошибке попросил Газзаева «чпокнуть ЦСКА»
Бывший футболист, а ныне блогер Евгений Савин рассказал, как перепутал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с Валерием Газзаевым, экс-наставником ЦСКА и депутатом Госдумы.
Чемпионат 05:07
Здоровье
Главврач больницы Барнаула умер от коронавируса
Главный врач Железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман умер от коронавируса, болезнь протекала в тяжелой форме, сообщил оперштаб Алтайского края.
Sibnet Новости 03:56
Общество
Новые санитарные правила подготовлены для магазинов
Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
Взрыв прогремел в мечети в Кабуле
Один человек погиб, шесть получили ранения при взрыве в мечети в западной части Кабула.
ТАСС 04:55
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия
Номер Ефремова использовали для входа в Telegram
РБК вчера в 08:20
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили
Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году.
RT на русском 04:34
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Здоровье
10 июня: от коронавируса в Тверской области избавились 17 человек
В Тверской области по данным оперативного штаба на 10 июня подтверждены 83 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 17 человек.
Tvtver.ru 10 июня в 03:43
Здоровье
Украина может ужесточить карантин из-за вспышки коронавируса
За последние сутки ведомством был зафиксирован антирекорд по количество новых инфицированных.
MedikForum.ru вчера в 18:38
Армия и оружие
«Ракетный ливень» в Черном море лишит США стратегической авиации
Экономика сегодня вчера в 07:54
Общество
Индексация пенсии с 1 июля коснется не всех
Согласно документу, очередная корректировка системы пенсионного обеспечения намечена на 1 июля 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 04:04
Общество
Воробьев рассказал о главном вызове после окончания пандемии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал восстановление экономики самым главным вызовом после окончания пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 03:07
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета вчера в 07:35
Космос
NASA выбрало компанию для доставки вездехода на Луну
Американская компания Astrobotic доставит в конце 2023 года в район южного полюса Луны ровер VIPER.
Ридус вчера в 14:14
Общество
В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11