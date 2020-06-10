Политика

Газета.RuГазета.RuРоссийская Федерация отмечает День России

12 июня Российская Федерация отмечает День России. Раньше этот праздник назывался буквально - День принятия Декларации о государственном суверенитете России, или проще - День независимости.
Читать в источнике
Комментировать106

Подробнее о событии

Что мы отмечаем? Как отпраздновали первый День России 30 лет назад

Life.ru02:30

Российская Федерация отмечает День России

Газета.Ru02:28

30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было?

Lenta.ru10 июня в 17:02

День России. Как 30 лет назад была подписана декларация о суверенитете РСФСР

Znak.com00:18

День 12 июня в истории

Парламентская газетавчера в 18:00

Как в стране отмечают День России в 2020 году

RT на русском00:30

Основной Закон России

Российская газета10 июня в 12:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Общество

Опубликована карта выхода России из самоизоляции

«С помощью интерактивной карты, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, можно ознакомиться с ситуацией в каждом субъекте РФ и узнать, на каком этапе выхода из режима самоизоляции находится конкретный регион, какие ограничения уже отменили, а какие еще действуют», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 04:41
Общество

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве

RT на русском вчера в 04:22
65
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
4
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 10 июня в 15:56
387
Общество

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 04:41
Кино

Величайшим киногероем в истории признали ученого Индиану Джонса

Простой парень, ученый-археолог Генри Индиана Джонс-младший, выдуманный Джорджем Лукасом в 1973 году, возглавил рейтинг 50 величайших киногероев.
МИР 24 вчера в 19:37
22
Происшествия

Легкомоторный самолет упал в Рязанской области

Легкомоторный самолет упал недалеко от населенного пункта Авдотьинка в Шиловском районе Рязанской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РБК вчера в 14:54
7
Общество

В Ростовской области от коронавируса скончался 12-летний ребенок

В Ростовской области за сутки зарегистрировали пять погибших из-за коронавируса, в то числе 12-летний ребенок.
Городской репортер 04:40
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
1,6K
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,5K
Общество

В доме экс-министра Украины прошел обыск

Обыск в доме бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна начался утром.
ИА Красная Весна 02:34
Футбол

Савин рассказал, как по ошибке попросил Газзаева «чпокнуть ЦСКА»

Бывший футболист, а ныне блогер Евгений Савин рассказал, как перепутал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с Валерием Газзаевым, экс-наставником ЦСКА и депутатом Госдумы.
Чемпионат 05:07
Здоровье

Главврач больницы Барнаула умер от коронавируса

Главный врач Железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман умер от коронавируса, болезнь протекала в тяжелой форме, сообщил оперштаб Алтайского края.
Sibnet Новости 03:56
Общество

Новые санитарные правила подготовлены для магазинов

Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Происшествия

Взрыв прогремел в мечети в Кабуле

Один человек погиб, шесть получили ранения при взрыве в мечети в западной части Кабула.
ТАСС 04:55
Общество

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
224
Происшествия

Номер Ефремова использовали для входа в Telegram

РБК вчера в 08:20
219
Армия и оружие

ИГИЛ поддерживает ПНС Ливии, обстреливая позиции ЛНА

ФАН 05:11
Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили

Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году.
RT на русском 04:34
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
213
Здоровье

10 июня: от коронавируса в Тверской области избавились 17 человек

В Тверской области по данным оперативного штаба на 10 июня подтверждены 83 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 17 человек.
Tvtver.ru 10 июня в 03:43
62
Здоровье

Украина может ужесточить карантин из-за вспышки коронавируса

За последние сутки ведомством был зафиксирован антирекорд по количество новых инфицированных.
MedikForum.ru вчера в 18:38
2
Армия и оружие

«Ракетный ливень» в Черном море лишит США стратегической авиации

Экономика сегодня вчера в 07:54
33
Общество

Индексация пенсии с 1 июля коснется не всех

Согласно документу, очередная корректировка системы пенсионного обеспечения намечена на 1 июля 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 04:04
52
Общество

Воробьев рассказал о главном вызове после окончания пандемии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал восстановление экономики самым главным вызовом после окончания пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 03:07
Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета вчера в 07:35
307
Космос

NASA выбрало компанию для доставки вездехода на Луну

Американская компания Astrobotic доставит в конце 2023 года в район южного полюса Луны ровер VIPER.
Ридус вчера в 14:14
Общество

В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
745
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное