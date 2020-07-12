Армия и оружие
КоммерсантъРоссийская ПВО отбила атаку беспилотников на базе Хмеймим в Сирии
Российские средства ПВО перехватили два ударных беспилотника, пытавшихся атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Пострадавших и повреждений на авиабазе нет, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
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Системы ПВО уничтожили два беспилотника в небе над авиабазой Хмеймим
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