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Российская ПВО сбила над Малиновкой украинский истребитель МиГ-29

ВКС России в небе над Малиновкой в ДНР сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.
Российская газета
Также военные уничтожили самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М1".
Газета.Ru
По данным Минобороны, высокоточным оружием был нанесен удар по крупному складу боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ, на котором находились ракеты к системам HIMARS и гаубицам M777.
РБК
24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе.
Lenta.ru

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ВКС России сбили в ДНР украинский истребитель МиГ-29
Известия06:58
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Малиновки
Life.ru06:01
Минобороны: сбит украинский истребитель МиГ-29 близ Малиновки в ДНР
РБК06:23
Минобороны России сообщило, что ВКС сбили украинский истребитель МиГ-29 в ДНР
Газета.Ru06:18
В Минобороны сообщили, что ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Малиновки в ДНР
ТАСС06:13
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в ДНР
RT на русском06:28
ВКС России сбили в районе Малиновки украинский МиГ-29
РЕН ТВ05:54

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