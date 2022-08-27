«Сербия согласилась отменить документы на въезд и выезд для держателей косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности», — уточнил Боррель, подчеркнув, что он получил необходимые гарантии от премьера самопровозглашенного Косова Альбина Курти.