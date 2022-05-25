Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала специальной военной операции на Украине сбили в воздухе около 90 ударных беспилотников "Байрактар", сообщил РИА Новости информированный источник.
Собеседник агентства отметил, что БПЛА «Байрактар» является достаточно простой целью для российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», «Панцирь-С» и «Бук-М3» из-за своих достаточно крупных размеров, невысокой скорости и «крайне низкой маневренности».
Новый сбор при покупке авиабилетов могут ввести в России для наполнения резервного фонда поддержки авиапассажиров на случай форс-мажоров, такую инициативу Минтранс обсуждает с представителями отрасли, пишет газета "Известия".