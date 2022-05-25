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Российская ПВО с начала спецоперации на Украине сбила около 90 беспилотников «Байрактар»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала специальной военной операции на Украине сбили в воздухе около 90 ударных беспилотников "Байрактар", сообщил РИА Новости информированный источник.
РИА Новости
Начиная с 24 февраля средствами ПВО ВС РФ уничтожены около 90 ударных дронов «Байрактар» производства Турции.
Центральная Служба Новостей
Собеседник агентства отметил, что БПЛА «Байрактар» является достаточно простой целью для российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», «Панцирь-С» и «Бук-М3» из-за своих достаточно крупных размеров, невысокой скорости и «крайне низкой маневренности».
Московский Комсомолец
В частности, за 23 мая ВС РФ удалось сбить 13 беспилотников Украины.
ФАН

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РИА Новости: российская ПВО уничтожила на Украине около 90 ударных «Байрактаров»
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Российская ПВО с начала спецоперации на Украине сбила около 90 беспилотников «Байрактар»
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ПВО РФ с начала спецоперации сбила около 90 беспилотников «Байрактар»
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Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе около 90 ударных беспилотников «Байрактар»
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