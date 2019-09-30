1 октября – день сухопутных войск Фото Вадима САВИЦКОГО Какое историческое событие 1 октября стало основанием для определения Дня Сухопутных войск?

с чего всё началось

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