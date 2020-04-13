Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссийская армия получила Т-90М «Прорыв»

Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв", сообщили в Западном военном округе. Испытания этих машин завершились в начале февраля.
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В армию поступили модернизированные танки Т-90М «Прорыв»

РИА Новостивчера в 23:39

Российская армия получила первую партию модернизированных танков Т-90М

РБК01:59

Первая партия танков Т-90М поступила в войска

ANNA-News01:23

Первые улучшенные танки Т-90М пошли в войска

Утро.ru05:24

Первые модернизированные танки Т-90М поступили в войска России

RT на русскомвчера в 23:23

Первая партия новейших танков Т-90М «Прорыв» поступила в российскую армию

ТАССвчера в 23:06

Украинский Т-62 со 120-мм пушкой: почему забыта "самая лучшая" модернизация"

Вестник Мордовиивчера в 16:43
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Финансы

Доллар и евро потеряли в цене на открытии Мосбиржи

Евро потерял 0,5% и стоит сейчас 80,31 рубля. При этом индекс РТС на подрос на 0,1%, а индекс Мосбиржи снизился на 0,1%.
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Армия и оружие

Российская винтовка «Сумрак» удивила британского разведчика

СВЛК-14С «Сумрак», разработанная российской компанией Lobaev Arms, действительно является самой дальнобойной винтовкой в мире, и это звание носит уже три года.
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Исследуйте сами: в игре Ghost of Tsushima не будет никаких указателей

Вашингтон, 12 апреля 2020, 16:11 — REGNUM В предстоящей игре Ghost of Tsushima не будет указателей цели.
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Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

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Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
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Минпросвещения допустило изменение сроков сдачи ЕГЭ

Минпросвещения России может скорректировать срок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников, но пока такого решения нет.
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Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля.
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Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии

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Общество

Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом

Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
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Общество

Власти Москвы сообщили об атаках на сервис выдачи пропусков

Руководитель департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) Эдуард Лысенко сообщил о хакерских атаках на сервис выдачи цифровых пропусков, которые нужны для выхода из дома в режиме изоляции граждан.
Коммерсантъ 03:43
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Общество

Российские врачи получат 50 миллиардов рублей

Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри приобрели особняк Мела Гибсона

Фото: особняк Мела Гибсона, купленный Меган Маркл и принцем Гарри К слову, к особняку прилегает довольно обширный участок в 2 гектара, а из окон открывается живописный вид на Тихий океан.
Bimru.ru 02:25
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
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Происшествия

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
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Экономика

ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов

В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.
РБК 05:05
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Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
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Число новых больных коронавирусом в России впервые превысило 2,5 тыс

В России за сутки зафиксировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 18 328, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:51
Энергетика

ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Здоровье

Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области

Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области.
Время Пресс 05:00
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Здоровье

Шесть жителей Саратовской области вылечились от коронавируса

Шувалов рассказал, что за все время борьбы с коронавирусом на территории Саратовской области вылечились 6 человек.
Четвертая Власть 05:24
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
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Общество

Стало известно, как будет выглядеть цифровой пропуск в Москве

На цифровом пропуске в Москве будет специальный код и QR-код, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
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Общество

В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса

По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Футбол

Футболисты «Арсенала» отказались от понижения зарплаты

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Кремль отреагировал на невысокий индекс самоизоляции в регионах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал невысокий индекс самоизоляции в регионах России на фоне распространения нового коронавируса.
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Здоровье

Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Министерство здравоохранения РФ порекомендовало, чтобы врачи рассматривали каждый случай ОРВИ как подозрение на заражение коронавирусной инфекцией.
URA.Ru 05:50
Экономика

Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии

Российскому бизнесу не стоит ожидать страховых компенсаций за простой в период пандемии нового типа коронавируса, сообщают "Известия".
Газета.Ru 03:55
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