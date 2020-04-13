Армия и оружие
Газета.RuРоссийская армия получила Т-90М «Прорыв»
В российские Вооруженные силы поступила первая партия модернизированных танков Т-90М "Прорыв", говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
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Украинский Т-62 со 120-мм пушкой: почему забыта "самая лучшая" модернизация"
Вестник Мордовиивчера в 16:43
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Общество
ВОЗ: пик эпидемии в РФ пройдет быстро, если остановить передачу вируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович уверен, что в России пик эпидемии коронавируса пройдет быстро, если удастся остановить передачу вируса между людьми, в том числе за счет социальной дистанции.
Газета.Ru 07:15
Авто
Arctic Trucks Ford F-150 AT44: автомобиль для покорения снежных вершин
По сообщению представителей совместного «Arctic Trucks» и «Nokian», в пикапе была также модернизирована подвеска.
ГЛАС.RU 11 апреля в 12:17
Общество
Власти Москвы рассказали, как оформить цифровой пропуск по СМС
Около 90% сообщений, поступивших к настоящему моменту на короткий номер 7377, предназначенный для оформления цифровых пропусков в столице, содержат некорректный текст.
ТАСС 07:01
Общество
В Томской области продлили режим самоизоляции из-за коронавируса
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить режим полной самоизоляции в регионе до 30 апреля.
РИА Новости 06:36
Общество
Дети смогут передвигаться по Москве только с родителями
Дети до 14 лет могут передвигаться по Москве без пропуска, но в сопровождении родителей.
Российская газета 07:19
Здоровье
Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус
Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости 06:09
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Поправка была принята Мосгордумой 31 марта и вступила в силу с 1 апреля.
Ведомости вчера в 09:25
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Общество
Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса
Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 07:17
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
В России за последние сутки выявили 2558 случаев заболевания COVID-19 в 62 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:45
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Музыка
Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более трех млн человек
Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более трех миллионов человек. Выступление транслировалось 11 апреля в «Яндекс.Эфире».
Культуромания вчера в 09:26
Общество
В доме престарелых в Вязьме коронавирус заподозрили у 86 человек
В Вязьме Смоленской области в доме-интернате для престарелых и инвалидов подтвержден один случай коронавируса, еще 86 диагноз поставлен предварительно, заявили в администрации региона.
Взгляд.ру вчера в 12:06
Общество
Назван срок начала тестирования на иммунитет к коронавирусу в России
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила журналистам о сроках начала тестирования на иммунитет к коронавирусу.
Live24 06:53
Общество
Главы МЧС и Росгвардии смогут составлять протоколы за невыполнение правил поведения при ЧС
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
ТАСС 06:59
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК вчера в 18:01
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце вышла на связь после побоев
Актриса Агата Муцениеце вышла на связь после заявления о побоях со стороны Павла Прилучного.
Рамблер 07:18
Футбол
РФС и клубы попросят поддержки у правительства
Российский футбольный союз намерен обратиться в правительство РФ для обсуждения вариантов поддержки клубов в условиях, сложившихся из-за пандемии коронавируса и остановки соревнований.
BetOn 07:26
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
Политика
Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
Энергетика
В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти
Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:54
Здоровье
Доктор Мясников назвал чудом ситуацию с коронавирусом в России
Иначе как «чудом» ситуацию в нашей стране назвать нельзя, подчеркнул известный врач и телеведущий Александр Мясников, проанализировав статистические данные по заболеваемости и смертности от коронавируса в России и других странах мира, пишет ИА Regnum.
SMINEWS в Иванове вчера в 06:56
Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права
В связи с распространением коронавируса Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на получение водительских прав.
РБК 07:31
Общество
Власти Подмосковья рассказали, как получить электронный пропуск
Губернатор Московской области Андрей Воровьев рассказал гражданам, как получить электронный пропуск для передвижения на территории Подмосковья.
РЕН ТВ вчера в 22:36
Общество
В Германии число выздоровевших впервые превысило число зараженных
В Германии, впервые за время пандемии коронавируса, число выздоровевших превысило число зараженных.
ToDay News Ufa вчера в 06:13
Наука
Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии
Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 01:24
Здоровье
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2919 человек
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 341, до 2919, скончались еще три человека – всего умерших 29, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики.
РИА Новости 07:30