Армия и оружие
Lenta.ruРоссийская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв». Об этом сообщил командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель, передает РИА Новости. Танки поступили в Таманскую мотострелковую дивизию.
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Украинский Т-62 со 120-мм пушкой: почему забыта "самая лучшая" модернизация"
Вестник Мордовиивчера в 16:43
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Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15
Политика
Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
Интерфакс вчера в 08:07
Общество
Москвичи оказались готовы пожертвовать правами ради борьбы с коронавирусом
Большинство москвичей оказались готовы на ограничения ради борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 01:16
Хоккей
Задоров прокомментировал свои слова о ненависти к России
Защитник клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров прокомментировал свои слова о сравнении жизни в России и США.
ProstoProSport вчера в 01:10
Общество
В России пострадавшие от COVID-19 сотрудники KFC получат $1 тыс
В России сотрудники ресторанов сети KFC, пострадавшие от коронавирусной инфекции, получат единоразовую денежную компенсацию в размере $1 тыс. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
РБК 03:01
Религия
У православных христиан началась страстная неделя
У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.
ОГТРК Ямал-Регион 01:41
Энергетика
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении нефтедобычи
Страны-участницы сделки ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, сообщает Bloomberg.
Дождь вчера в 14:31
Общество
Новый главред «Ведомостей» снял с сайта колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров после публикации снял с сайта колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине.
Медиазона вчера в 18:32
Транспорт
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
Общество
Издатели направили правительству России «открытое письмо книжников»
Москва, 13 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Издатели книг направили правительству России «открытое письмо книжников», в котором просят добавить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости.
REGNUM 02:28
Армия и оружие
США используют российский ЗРПК «Панцирь-С» для защиты своей базы от ракет Ирана
В Сети появился фотоснимок, на котором можно увидеть, что американские военные применяют ЗРПК «Панцирь-С» российского производства для защиты своей базы в Ираке от иранских ракет.
Discover24 вчера в 04:43
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Происшествия
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru вчера в 12:21
Здоровье
О воздействии коронавируса на курильщиков рассказал российский онколог
Невинномысский рабочий вчера в 02:54
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Происшествия
В Петербурге неизвестный ранил мужчину при стрельбе на рынке
Полиция начала розыск подозреваемых в стрельбе на рынке в Санкт-Петербурге, в результате которой был ранен в ногу мужчина, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:40
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
Общество
Бизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на законопроект Минкомсвязи о бесплатном доступе к социально значимым сайтам предупредила, что предложенный документ заставит операторов связи платить в бюджет НДС с реальной стоимости услуги, которую они будут оказывать безвозмездно.
РБК 01:21
Общество
Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Динозавр и Зеркальный человек появятся в специальном шоу «Маска».
Evo-rus.com 02:44
Общество
В Челябинской области введение пропускного режима отложили на неделю
Решение о введении пропускного режима будет принято в зависимости от развития эпидемиологической ситуации и не раньше, чем через неделю, сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге в правительстве региона.
Российская газета 02:57
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2000 кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Происшествия
Правозащитники попросили ООН расследовать бунт в иркутской колонии
Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова направила обращение в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию с бунтом в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области.
РБК вчера в 16:51
Общество
В КНР выявили коронавирус еще у 27 человек, въехавших из России
Заражение новым типом коронавируса выявлено в китайском автономном районе Внутренняя Монголия еще у 27 человек, которые въехали в Китай из России через КПП Забайкальск – Маньчжурия, говорится в заявлении комитета по здравоохранению автономного района.
РИА Новости 10 апреля в 23:58
Политика
Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен
Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.
Газета.Ru вчера в 12:45
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены
РБК вчера в 18:07