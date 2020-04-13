Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийская армия получила Т-90М «Прорыв»

Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв». Об этом сообщил командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель, передает РИА Новости. Танки поступили в Таманскую мотострелковую дивизию.
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Российская армия получила первую партию модернизированных танков Т-90М

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