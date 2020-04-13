Армия и оружие
Lenta.ruРоссийская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв». Об этом сообщил командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель, передает РИА Новости. Танки поступили в Таманскую мотострелковую дивизию.
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Украинский Т-62 со 120-мм пушкой: почему забыта "самая лучшая" модернизация"
Вестник Мордовиивчера в 16:43
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Общество
С сайта «Ведомостей» сняли критическую колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров снял с сайта издания критическую колонку о главе «Роснефти», миллиардере Игоре Сечине.
URA.Ru 02:39
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В Челябинской области введение пропускного режима отложили на неделю
Решение о введении пропускного режима будет принято в зависимости от развития эпидемиологической ситуации и не раньше, чем через неделю, сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге в правительстве региона.
Российская газета 02:57
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
Цифровых пропускoв для поездoк в Московском регионe вводятся в столице со среды, 15 апреля.
Известия 11 апреля в 21:46
Общество
В России зафиксировали 2558 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, выздоровели 179 пациентов, умерли 18 человек, сообщает оперативный штаб.
Выкса.рф 03:56
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Лучшее за день. 12 апреля
Вчера скончался Джон Конвей, многогранный и талантливый математик, больше всего известный, как создатель игры «Жизнь».
Индикатор вчера в 17:37
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Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
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Смартфоны Xiaomi и Redmi могут стать водонепроницаемыми
С самого начала лидер китайского подразделения Xiaomi сообщил о том, что Redmi K30 Pro поддерживает IP53 и такой защиты вполне достаточно.
Дни24 вчера в 13:07
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
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Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия 11 апреля в 13:24
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 02:51
Общество
Раскрыты последние слова умирающего от коронавируса пациента
Американский врач Деррик Смит (Derrick Smith), работающий анестезиологом в одной из больниц Нью-Йорка, раскрыл в интервью изданию Daily Mail о последних словах пациента с диагностированным коронавирусом.
Live24 01:06
Общество
2558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в России
На территории Российской Федерации число инфицированных за сутки увеличилось на 2558 человек в 62 регионах страны, выздоровели 179 человек, умерли – 18.
Главный региональный 04:32
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 04:42
Общество
У 86 человек в доме престарелых в Вязьме заподозрили коронавирус
Гудвилл.онлайн 03:47
Общество
Медсестра из Нью-Йорка устала хоронить больных и записала видео
Даниэлла работает с тяжелыми больными, зараженными коронавирусом, и больше не может видеть, как они умирают.
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За сутки в РФ умерли 18 пациентов с коронавирусом, всего скончались 148 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:51
Общество
ВОЗ назвала причину роста заболеваемости коронавирусом в Москве
В Москве быстро стало расти число заболевших коронавирусом из-за расслабленного поведения жителей города в последние 10 дней.
Росбалт вчера в 18:05
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за мисселинг
Сегодня, 13 апреля 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ рекомендовал кредитным организациям лишать своих сотрудников премий за мисселинг (сокрытие информации об особенностях продаваемого продукта).
Саминвестор 04:03
Происшествия
В Архангельске пытались поджечь здание Еврейского культурного центра
Неизвестные пытались поджечь здание Еврейского культурного центра в Архангельске, говорится в сообщении пресс-службы МЧС России по Архангельской области.
ТАСС 03:27
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом
На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:20
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Финансы
ЦБ продал иностранную валюту на 13 млрд рублей
Ранее стало известно, что Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.
RT на русском 03:47
Происшествия
Самолет вернулся в Екатеринбург из-за сработавшего датчика задымления
В Екатеринбурге экстренно совершил посадку самолет, следовавший в Москву.
РБК 04:31
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы в России
Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
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Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки
Мослента 03:57
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Подруга подключенной к ИВЛ Бабкиной рассказала о состоянии певицы
Подруга народной артистки России Надежды Бабкиной рассказала, что певица все еще находится в тяжелом состоянии.
Невские Новости 11 апреля в 19:15
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»
13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник 02:25
Экономика
Торговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен
Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими.
Вести.Ru 10 апреля в 04:33
Футбол
Ракитич: сам решу свое будущее, я не мешок картошки
Футболист "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что сам в состоянии принять решение о своем будущем и попросил каталонский клуб об уважении.
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