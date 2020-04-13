Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв». Об этом сообщил командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель, передает РИА Новости. Танки поступили в Таманскую мотострелковую дивизию.

Общество С сайта «Ведомостей» сняли критическую колонку о Сечине Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров снял с сайта издания критическую колонку о главе «Роснефти», миллиардере Игоре Сечине. 2

Общество В Челябинской области введение пропускного режима отложили на неделю Решение о введении пропускного режима будет принято в зависимости от развития эпидемиологической ситуации и не раньше, чем через неделю, сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге в правительстве региона.

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