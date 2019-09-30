Армия и оружие
РИА НовостиРоссийская армия получила новые танки Т-90М
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда". Кроме того, по его словам, продолжается закупка танков Т-72Б3М.
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Футбол
Московский «Спартак» покинул Олег Кононов
Очевидно, что после шлейфа медийных активностей типа митинга за права мусульман Мьянмы или поздравлений Владимиру Путину с 65-летием почетному гражданину Львова едва ли светит продолжение карьеры на Украине.
Кавказ Пост 00:26
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru вчера в 09:33
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru вчера в 02:07
Политика
Джулиани обсуждал с Помпео встречу с помощником президента Украины
Адвокат президента США Рудольф Джулиани обсуждал с госсекретарем Майком Помпео свою встречу с помощником украинского президента Андреем Ермаком.
Известия вчера в 21:04
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия вчера в 08:15
Религия
Волгоградцы узнали, что нельзя делать в День Веры, Надежды, Любови
Ссориться в День Веры, Надежды, Любови категорически запрещено.
МТВ онлайн вчера в 22:42
Гаджеты
Новую оперативную память Intel придется охлаждать вентиляторами
В рамках собственного мероприятия Intel Memory and Storage Day, компания Intel продемонстрировала рабочую станцию, собранную на базе процессора Xeon Cascade Lake, а также фирменной смешанной памяти Optane DC Persistent Memory.
Ferra 27 сентября в 06:05
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Космос
Илон Маск показал способный доставить 100 человек на Марс корабль
Основатель компании SpaceX Илон Маск представил корабль, способный доставлять грузы и космонавтов на Луну и Марс.
Известия вчера в 08:59
Экономика
Арендаторы съезжают из торговых помещений в центре Москвы
Нежелание собственников помещений стрит-ритейла идти на уступки вынуждает арендаторов помещений в центре столицы не продлевать договоры.
Москва 24 вчера в 23:51
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru вчера в 05:20
Происшествия
В Чите из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 70 человек
К моменту прибытия сотрудников экстренных служб горела квартира на третьем этаже, к дому приставили две пожарные автолестницы, по которым спустились жильцы.
РБК 00:56
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Армия и оружие
Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец
Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro 28 сентября в 17:31
Политика
Зеленского призвали опубликовать стенограммы разговоров с Путиным
На портале президента Украины были опубликованы две петиции, подписанты которых требуют обнародовать стенограммы бесед Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
RuNews24.ru вчера в 07:40
Происшествия
Представители МЧС рассказали о новом запрете курения на балконе
Представители МЧС рассказали о подробностях запрета курения на балконах.
Народные новости 27 сентября в 03:32
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК вчера в 14:22
Происшествия
Шестеро напавших на пограничников РФ браконьеров из КНДР арестованы
Ранее информировали, что браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников в Японском море.
Газета.Ru вчера в 23:30
Общество
Финал конкурса «Цифровой прорыв» попадет в Книгу рекордов Гиннесса
Известия 27 сентября в 09:27
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Общество
В России в 2020 году состоится первая цифровая перепись населения
Всероссийская перепись населения 2020 года станет впервые цифровой, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.
Твой Иркутск вчера в 21:00
Футбол
Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа
Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.
Спорт-Экспресс 28 сентября в 22:14
Политика
Зеленский посетил мемориальный комплекс Бабий Яр
Президент Украины Владимир Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье мемориальный комплекс Бабий Яр и почтил память жертв трагедии, говорится на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) канала "1+1" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
РИА Новости вчера в 14:02
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Фигурное катание
Анжелика Сидорова прыгнула выше головы
Российская прыгунья с шестом стала чемпионкой мира в Дохе с личным рекордом Анжелика Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, выиграла первое в карьере золото на чемпионате мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.
Коммерсантъ вчера в 23:02
Единоборства
Появилось видео одного из самых быстрых нокаутов в истории Bellator
На турнире Bellator 228 произошел один из самых быстрых в истории организации нокаутов на 8-й секунде боя.
ФАН вчера в 04:03
Общество
«Большая дагестанская свадьба» занесена в Книгу рекордов Гинесса
Прошедшая 29 сентября в Дербенте "Большая дагестанская свадьба" установила сразу два мировых достижения и занесена в Книгу рекордов Гинесса.
Российская газета вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Происшествия
В Таиланде в результате ДТП погибли 17 студентов
Жертвами аварии с участием пикапа на северо-востоке Таиланда стали 17 студентов Технического колледжа, сообщает новостной интернет-портал Thaiger со ссылкой на местную полицию.
РИА Новости вчера в 11:16