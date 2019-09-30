Армия и оружие
РИА НовостиРоссийская армия получила новые танки Т-90М
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда". Кроме того, по его словам, продолжается закупка танков Т-72Б3М.
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