Партия из 50 новых пистолетных комплексов «Удав» поступит в подразделения Минобороны России в 2020 году. Об этом в четверг, 9 января, сообщается на сайте военного ведомства.

Российская армия получит 50 пистолетов «Удав» в 2020 году

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