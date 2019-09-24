«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке Авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя (находится в концессии у «Аэропортов регионов»).

с чего всё началось

Российская авиакомпания «Ямал» зафиксировала превышение вертикальных нагрузок на шасси самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) при взлетах и посадках. Об этом сообщает «Коммерсантъ». В период с 18 августа по 8 сентября датчики самолетов «Ямала» семь раз зафиксировали превышение нагрузок на шасси.

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