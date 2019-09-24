Транспорт
Lenta.ruРоссийская авиакомпания обнаружила уязвимость в SSJ-100
Российская авиакомпания «Ямал» зафиксировала превышение вертикальных нагрузок на шасси самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) при взлетах и посадках. Об этом сообщает «Коммерсантъ». В период с 18 августа по 8 сентября датчики самолетов «Ямала» семь раз зафиксировали превышение нагрузок на шасси.
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«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке Авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя (находится в концессии у «Аэропортов регионов»).Коммерсантъвчера в 18:07
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В Госдуме предложили изолировать воров в законе в СИЗО
По действующему закону отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы.
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Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.
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Опубликован тизер фильма Юрия Быкова «Сторож»
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РИА Новости вчера в 18:22
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Руководство «Динамо» не приняло отставку Хохлова
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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не включил форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси в тройку лучших при голосовании за обладателя приза игроку года по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.
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«В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд.
РБК вчера в 08:51
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Apple начнет производить Macbook в США
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что Apple не получит исключений в отношении пошлин на запчасти Mac Pro, производящихся в Китае.
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Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
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54-летняя Моника Беллуччи в прозрачной блузке вызвала споры в Сети
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Следователи устанавливают обстоятельства получения ранения бывшим мэром Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимиром Фоминым, который накануне подал заявление об отставке.
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Запуск «Протона-М» со спутниками вновь отложили
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Эвакуация с горевшей плавбазы «Петр Житников» завершена
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